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बलौदाबाजार में अवैध धान के खिलाफ प्रशासन की सख्ती, 5 प्रतिष्ठानों से 183 कट्टा धान जब्त

धान खरीदी में बिचौलियों पर प्रशासन का शिकंजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही जिले में अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है.उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदी के साथ-साथ कोचियों और बिचौलियों के जरिए पुराने धान को खपाने की आशंका पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सोमवार को कसडोल और सोनाखान तहसील में की गई कार्रवाई के दौरान 183 कट्टा धान जब्त किया गया.

- ग्राम सेल में थोक व्यापारी प्रेमलाल साहू के प्रतिष्ठान से 40 कट्टा

कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार को प्रशासन की टीम ने तहसील सोनाखान और कसडोल में कोचियों एवं थोक व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की जांच की.

राइस मिलों में बिजली खपत से लेकर स्टॉक तक की होगी जांच

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने खाद्य, सहकारिता, कृषि और मंडी बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेकर राइस मिलर्स, कोचियों और बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. धान खरीदी की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों को केवल उपार्जन केंद्रों तक निगरानी सीमित नहीं रखने के निर्देश दिए. उन्होंने राइस मिलों में बिजली मीटर की खपत और उपलब्ध धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने को कहा है.इसका उद्देश्य मिलों में मौजूद धान और उनके रिकॉर्ड का मिलान करना, किसी भी तरह की अनियमितता पर नजर रखना है. कलेक्टर ने पुराने धान को नए खरीदी सीजन में खपाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए.

धान खरीदी में बिचौलियों पर प्रशासन का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंडियों से लेकर पोहा मिलों तक प्रशासन की नजर

प्रशासन ने मंडियों में धान बेचने वाले किसानों के रकबे का नियमानुसार समर्पण कराने के निर्देश दिए हैं.वहीं पोहा मिलों में धान बेचने वाले किसानों से सौदा पत्रक प्राप्त कर बिक्री से संबंधित जानकारी जुटाने को कहा गया है. कलेक्टर ने मंडियों से अवैध रूप से धान खपाने की किसी भी कोशिश की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं. उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धान की उचित स्टेकिंग और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि खरीदी के बाद धान की गुणवत्ता प्रभावित न हो.

अब तक 8479 मीट्रिक धान की खरीदी

जिले में अब तक 2775 किसानों से 8479 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है. खरीदी के शुरुआती दौर में ही प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध धान की आवक पर नियंत्रण और समर्थन मूल्य खरीदी की पारदर्शिता बनाए रखने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.

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