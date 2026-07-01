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रुद्रप्रयाग में 16 साल की लड़की की करा दी सगाई, प्रशासन ने समय रहते रुकवाई

रुद्रप्रयाग में बाल विवाह की कोशिश का खुलासा, परिजनों को कानूनी चेतावनी, युवक भी तलब, 18 साल से पहले शादी नहीं कराने का लिखित आश्वासन

Minor Girl Engagement Rudraprayag
नाबालिग की सगाई (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 1, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
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रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि विकासखंड की बछणस्यूं पट्टी में 16 साल की नाबालिग लड़की की सगाई कराने का मामला सामने आया है. जिस पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित बाल विवाह पर रोक लगा दी. प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. साथ ही परिजनों को कानून की जानकारी दी और भविष्य में बाल विवाह न कराने का लिखित आश्वासन लिया.

जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश कुमार मिश्र के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने लड़की के घर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल की. जांच में सामने आया कि चार दिन पहले किशोरी की सगाई पौड़ी निवासी एक युवक से कराई गई थी. पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया कि किशोरी पिछले करीब दो सालों से युवक के संपर्क में थी और उसी से विवाह करने के लिए परिजनों पर लगातार दबाव बना रही थी. परिजनों ने सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उसकी सगाई करा दी.

वहीं, जांच टीम में वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक सुरेंद्र सिंह, केस वर्कर अखिलेश और मिशन शक्ति की जेंडर स्पेशलिस्ट अंजनी शामिल रहे. अधिकारियों ने परिजनों को स्पष्ट किया कि 18 साल से कम आयु की बालिका का विवाह कराना या उसकी तैयारी करना भी कानूनन अपराध है.

उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषियों को दो साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. साथ ही परिस्थितियों के आधार पर संबंधित युवक के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत भी कार्रवाई संभव है. प्रशासन की सख्ती के बाद परिजनों ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखित रूप से आश्वासन दिया कि बालिका के बालिग होने से पहले उसका विवाह नहीं कराया जाएगा.

शादी करने जा रहे युवक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया: उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भविष्य में कानून का उल्लंघन होने पर वे खुद उसके लिए जिम्मेदार होंगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित युवक को भी पूछताछ के लिए कार्यालय में तलब किया है. उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. अधिकारियों ने कहा कि कानून का सख्ती से पालन कराने के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान भी तेज किए जाएंगे. ताकि, किसी भी नाबालिग के भविष्य से खिलवाड़ न हो.

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