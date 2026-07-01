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रुद्रप्रयाग में 16 साल की लड़की की करा दी सगाई, प्रशासन ने समय रहते रुकवाई

रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि विकासखंड की बछणस्यूं पट्टी में 16 साल की नाबालिग लड़की की सगाई कराने का मामला सामने आया है. जिस पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित बाल विवाह पर रोक लगा दी. प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. साथ ही परिजनों को कानून की जानकारी दी और भविष्य में बाल विवाह न कराने का लिखित आश्वासन लिया.

जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश कुमार मिश्र के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने लड़की के घर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल की. जांच में सामने आया कि चार दिन पहले किशोरी की सगाई पौड़ी निवासी एक युवक से कराई गई थी. पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया कि किशोरी पिछले करीब दो सालों से युवक के संपर्क में थी और उसी से विवाह करने के लिए परिजनों पर लगातार दबाव बना रही थी. परिजनों ने सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उसकी सगाई करा दी.

वहीं, जांच टीम में वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक सुरेंद्र सिंह, केस वर्कर अखिलेश और मिशन शक्ति की जेंडर स्पेशलिस्ट अंजनी शामिल रहे. अधिकारियों ने परिजनों को स्पष्ट किया कि 18 साल से कम आयु की बालिका का विवाह कराना या उसकी तैयारी करना भी कानूनन अपराध है.

उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषियों को दो साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. साथ ही परिस्थितियों के आधार पर संबंधित युवक के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत भी कार्रवाई संभव है. प्रशासन की सख्ती के बाद परिजनों ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखित रूप से आश्वासन दिया कि बालिका के बालिग होने से पहले उसका विवाह नहीं कराया जाएगा.