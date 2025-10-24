ETV Bharat / state

आदि कैलाश दर्शन परमिट पर इस वजह से लगी रोक, पर्यटन सचिव ने बताई वजह

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि अल्ट्रा मैराथन को देखते हुए आदि कैलाश दर्शन के परमिट पर फिलहाल रोक लगाई गई है.

Adi Kailash
आदि कैलाश (Photo Source- Pilgrims)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 24, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
देहरादून: राज्य स्थापना दिवस तक फिलहाल आदि कैलाश जाने वाली यात्रियों को निराशा का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि पर्यटन विभाग ने आदि कैलाश जाने वाली यात्रियों को फिलहाल रोक दिया है. सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल ने आगे कहा कि मैराथन संपन्न होने के बाद पर्यटकों के लिए फिर से परमिट जारी कर दिए जाएंगे, ताकि आदि कैलाश की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे.

विंटर टूरिज्म के लिए बेहतरीन माने जाने वाली आदि कैलाश यात्रा फिलहाल राज्य स्थापना दिवस तक रोकी गई है. पर्यटन विभाग द्वारा आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाने वाली यात्रियों के परमिट पर अस्थाई रोक लगाई है और ऐसा राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के चलते किया गया है.

बता दें कि उत्तराखंड में दो नवंबर को आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित होने जा रही हाई-एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के चलते प्रशासन ने आदि कैलाश जाने वाले पर्यटकों के लिए परमिट जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है. पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा यह आयोजन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ा आयोजन है, जो प्रदेश में पहली बार पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है.

यह कदम धावकों को सुरक्षित और शांत वातावरण मुहैया कराने के लिए उठाया गया है. पर्यटन विभाग के अनुसार, इस अल्ट्रा मैराथन में देशभर से लगभग 800 से अधिक धावक हिस्सा लेंगे. इसके मद्देनजर धावकों के रहने, खाने और मार्ग की व्यवस्था को सहज बनाने के लिए 25 अक्टूबर से आदि कैलाश यात्रियों के लिए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे. फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में 25 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर को होने जा रही अल्ट्रा मैराथन के समापन तक केवल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों और उनके संबंधियों को ही परमिट जारी किए जाएंगे. इसके अलावा आदि कैलाश दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को फिलहाल इस दौरान रोका गया है.
धीराज गर्ब्याल, सचिव पर्यटन

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि परमिट बंद करने का निर्णय केवल यात्रियों के लिए है, ना कि धावकों या उनके परिवार के लिए. अगर मैराथन के दौरान पर्यटकों की संख्या अधिक रहती, तो धावकों को असुविधा हो सकती है और उनकी व्यवस्था प्रभावित होगी. इसके साथ ही पर्यटन सचिव ने बताया कि उत्तराखंड इस वर्ष अपने रजत जयंती वर्ष मना रहा है और हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को मुख्य इवेंट के रूप में आयोजित किया गया है. धीराज गर्ब्याल ने आगे कहा कि जैसे ही मैराथन संपन्न होगी, पर्यटकों के लिए फिर से परमिट जारी कर दिए जाएंगे, ताकि आदि कैलाश की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे.

