आदि कैलाश दर्शन परमिट पर इस वजह से लगी रोक, पर्यटन सचिव ने बताई वजह

देहरादून: राज्य स्थापना दिवस तक फिलहाल आदि कैलाश जाने वाली यात्रियों को निराशा का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि पर्यटन विभाग ने आदि कैलाश जाने वाली यात्रियों को फिलहाल रोक दिया है. सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल ने आगे कहा कि मैराथन संपन्न होने के बाद पर्यटकों के लिए फिर से परमिट जारी कर दिए जाएंगे, ताकि आदि कैलाश की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे.

विंटर टूरिज्म के लिए बेहतरीन माने जाने वाली आदि कैलाश यात्रा फिलहाल राज्य स्थापना दिवस तक रोकी गई है. पर्यटन विभाग द्वारा आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाने वाली यात्रियों के परमिट पर अस्थाई रोक लगाई है और ऐसा राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के चलते किया गया है.

बता दें कि उत्तराखंड में दो नवंबर को आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित होने जा रही हाई-एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के चलते प्रशासन ने आदि कैलाश जाने वाले पर्यटकों के लिए परमिट जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है. पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा यह आयोजन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ा आयोजन है, जो प्रदेश में पहली बार पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है.