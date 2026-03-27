ETV Bharat / state

देवघर के बाबा मंदिर में पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद जांच शुरू, सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

देवघर के बाबा मंदिर में पाकिस्तानी करेंसी मिलने के मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

Pakistani Currency in Deoghar
देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के दान पात्र में मिले रुपये. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर:झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के दान पात्र में पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही पाकिस्तानी करेंसी मिलने की चर्चा जोर-शोर से शुरू हो गई है. दरअसल, पिछले दिनों बाबा मंदिर के दान पात्र में पाकिस्तान नोट मिले थे. मामले को लेकर देवघर प्रशासन जांच में जुटा है.

जांच में जुटा प्रशासन

इस संबंध में देवघर के एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि पाकिस्तान की करेंसी मिली है. उन्होंने कहा कि मंदिर के दान पात्र में विदेशी करेंसी आए दिन मिलते हैं. नेपाल के साथ-साथ भूटान, म्यांमार जैसे देश के श्रद्धालु हमेशा ही आते रहते हैं. इसलिए यह माना जा रहा है कि यदि कोई श्रद्धालु पाकिस्तान से आए भी होंगे तो नेपाल या फिर अन्य रास्तों से देवघर के बाबा मंदिर में प्रवेश किए होंगे.

सांसद निशिकांत दुबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं. सिंध क्षेत्र में कई ऐसे हिंदू हैं जो बाबा मंदिर के बारे में जानते हैं और यहां पर पूजा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े नोट मिलने के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पाकिस्तान से जुड़े श्रद्धालु यहां आए हैं तो किस रास्ते से आए हैं.

बाबा मंदिर की सुरक्षा बाबा के भरोसेः निशिकांत दुबे

वहीं बाबा मंदिर में पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर का बाबा मंदिर बाबा के भरोसे ही है. उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले सात वर्षों में अभी तक मंदिर कमेटी की कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि इस मंदिर के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और सांसद होने के नाते वो खुद इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक स्तर की बैठक नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बाबा मंदिर और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. जो कहीं ना कहीं पूरे राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है.

ये भी पढ़ें-

सोनिया गांधी की खराब स्वस्थ्य पर सांसद निशिकांत दुबे ने जताई चिंता, राहुल गांधी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

झारखंड में एसआईआर बहुत जरूरी, जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सिर्फ वोट बैंक से है मतलब: रघुवर दास

बाबा नगरी में धूमधाम से मनाई गई नगर गंवाली पूजा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल

TAGGED:

PAKISTANI CURRENCY IN DEOGHAR
BAIDYANATH TEMPLE IN DEOGHAR
NISHIKANT DUBEY TARGETED GOVERNMENT
बाबा मंदिर में पाकिस्तानी करेंसी
PAKISTANI CURRENCY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.