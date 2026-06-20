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कोर्ट में नहीं आपसी सहमति से सुलझा 15 साल पुराना विवाद, प्रशासन ने दोनों पक्षों में समझौता करवाकर पेश की मिसाल

कोर्ट नहीं आपसी सहमति से सुलझा 15 साल पुराना विवाद ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

कांकेर : पखांजूर क्षेत्र के बांदे थाना अंतर्गत पी.व्ही.-79 गांव में लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है. करीब 15 वर्षों से चल रहे इस विवाद को बांदे पुलिस और समाज प्रमुखों की पहल से आपसी सहमति के जरिए सुलझाया गया. इस पहल के बाद गांव में शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिल रहा है.

दोनो पक्षों के बीच बनी आपसी सहमति

बांदे थाना क्षेत्र के पी.व्ही.-79 गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच पिछले लगभग 15 वर्षों से विवाद चल रहा था.विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी.मामले को गंभीरता से लेते हुए बांदे पुलिस और समाज प्रमुखों ने संयुक्त रूप से गांव में बैठक आयोजित की.बैठक में दोनों पक्षों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया . आपसी संवाद एवं समझाइश के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाला गया.