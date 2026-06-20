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कोर्ट में नहीं आपसी सहमति से सुलझा 15 साल पुराना विवाद, प्रशासन ने दोनों पक्षों में समझौता करवाकर पेश की मिसाल

पखांजूर में 15 वर्षों से चला आ रहा जमीनी विवाद पुलिस प्रशासन और समाज प्रमुखों की पहल से सुलझा लिया गया है.

settlement between two parties
कोर्ट नहीं आपसी सहमति से सुलझा 15 साल पुराना विवाद (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 4:19 PM IST

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कांकेर : पखांजूर क्षेत्र के बांदे थाना अंतर्गत पी.व्ही.-79 गांव में लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है. करीब 15 वर्षों से चल रहे इस विवाद को बांदे पुलिस और समाज प्रमुखों की पहल से आपसी सहमति के जरिए सुलझाया गया. इस पहल के बाद गांव में शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिल रहा है.

दोनो पक्षों के बीच बनी आपसी सहमति

बांदे थाना क्षेत्र के पी.व्ही.-79 गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच पिछले लगभग 15 वर्षों से विवाद चल रहा था.विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी.मामले को गंभीरता से लेते हुए बांदे पुलिस और समाज प्रमुखों ने संयुक्त रूप से गांव में बैठक आयोजित की.बैठक में दोनों पक्षों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया . आपसी संवाद एवं समझाइश के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाला गया.

15 years old dispute
15 साल पुराना था विवाद (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
representatives from both sides in meeting
बैठक में दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर ली गई रजामंदी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पिछले 15 साल से चला आ रहा विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है.इसमें पुलिस प्रशासन का भी सबसे बड़ा सहयोग हमें देखने को मिला है-मनोज मंडल, प्रदेश अध्यक्ष बंग समाज

कोर्ट नहीं आपसी सहमति से सुलझा 15 साल पुराना विवाद (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

हमारी कोशिश है कि गांव में आपसी भाईचारा बना रहे,किसी तरह का विवाद ना हो.इसके लिए हमने दोनों पक्षों में समझौता करवाया है,ताकि शांति बनी रहे- राकेश कुर्रे, एएसपी



पुलिस अधिकारियों और समाज प्रमुखों ने दोनों पक्षों को भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की सलाह दी. साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लेने और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई. पुलिस और समाज प्रमुखों की इस पहल से न केवल वर्षों पुराना जमीन विवाद समाप्त हुआ, बल्कि गांव में आपसी विश्वास और सामाजिक समरसता भी मजबूत हुई है. स्थानीय ग्रामीणों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे समाज में शांति और सौहार्द कायम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है.

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