जामताड़ा डीसी के आदेश पर निजी अस्पताल सील, अनियमितता और आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा का आरोप
जामताड़ा में प्रशासन के निर्देश पर एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है.
Published : March 26, 2026 at 8:25 PM IST
जामताड़ा: जिला अधिकारी के आदेश पर शहर के एक निजी हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील कर दिया है. डीसी द्वारा की गयी जांच में काफी अनियमितताएं पाई गयी थीं. जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी है. मिहिजाम रोड में इस निजी अस्पताल का संचालन किया जा रहा था.
अनियमितता और आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा
बता दें कि बीते दिनों शिकायत मिलने पर जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद अपनी पूरी टीम के साथ निजी हॉस्पिटल में जाकर जांच पड़ताल की और वहां का पूरा निरीक्षण किया. इस दौरान यहां पर बड़े पैमाने पर यहां अनियमितताएं पायी गईं. इस जांच के क्रम में गैर-कानूनी ढंग से बिना लाइसेंस दवाई दुकान भी नजर आया.
इसके साथ अस्पताल में मौके पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं दिखा. साथ ही अस्पताल का जो मापदंड होना चाहिए वह नहीं पाया गया. साथ ही आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज से फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का दुरुपयोग पाया गया. नतीजा ये कि उपायुक्त रवि आनंद ने अस्पताल के सभी दस्तावेज को जब्त कर अस्पताल को सील करने का आदेश दिया.
मोतियाबिंद के इलाज में फर्जीवाड़ा
डीसी को शिकायत मिली थी कि इस निजी अस्पताल के द्वारा एक माह में आयुष्मान कार्ड के जरिए 600 लाभुक मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया. जिसकी प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी पाई गयी उपायुक्त ने खुद जब अस्पताल का निरीक्षण किया तो बड़े पैमाने पर खामियां उजागर हुईं. जिसके उपायुक्त ने अस्पताल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया.
क्या कहते हैं अंचलाधिकारी
निजी अस्पताल को सील करने पहुंचे जिला प्रशासन के टीम जामताड़ा के अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अवेश्वर मुर्मू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल की जांच पड़ताल की गई. जिस पर खामियां उजागर होने पर प्रशासन के दिए गए आदेश के आलोक में हॉस्पिटल को सील किया गया. यहां कुछ मरीज मिले, जिस कारण अस्पताल को पूरी तरह सील नहीं किया गया है. इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधक को दी गई है.
इसे भी पढ़ें- कोडरमा में एसीबी की कार्रवाई, गाड़ी के शोरूम को किया सील
इसे भी पढ़ें- दूसरे राज्य से लाकर बेची जा रही थी पाकुड़ में शराब, जेएसबीसीएल का गोदाम हुआ सील
इसे भी पढ़ें- उत्पाद विभाग की कार्रवाईः बार सील, संचालक को किया शोकॉज