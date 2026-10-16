मूल्यागांव में गंगा बंजी जंपिंग सील, प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन, जानिए वजह
निर्धारित सुरक्षा मानकों, आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं और संबंधित अनुमतियों की कमी से कारण ये एक्शन लिया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 6:17 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूल्यागांव स्थित मां गंगा बंजी जंपिंग स्थल पर सुरक्षा मानकों में खामियां मिली. जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. जिला प्रशासन ने गंगा बंजी जंपिंग को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया है.
गंगा बंजी जंपिंग निरीक्षण के दौरान मौके पर आपातकालीन चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं मिले. वहीं पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पर्यटकों के वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े किए जा रहे थे. इसके अलावा निर्धारित सुरक्षा मानकों में भी कमियां पाई गईं. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर पंकज भट्ट ने बंजी जंपिंग स्थल को सील करने के निर्देश दिए. प्रशासन की इस कार्रवाई से साहसिक पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने वाले संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पर्यटकों की जान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि साहसिक पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों, आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं और संबंधित अनुमतियों का पालन अनिवार्य है. सुरक्षा इंतजामों में कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सील किए गए स्थल को जम्प मास्टर अनूप सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया है. उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अग्रिम आदेशों तक सील और संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने तथा बिना अनुमति बंजी जंपिंग गतिविधियों का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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प्रशासन ने साहसिक पर्यटन गतिविधियों का संचालन करने वाले सभी संचालकों से सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.
उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने बताया साहसिक पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों, आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं और संबंधित अनुमतियों का पालन अनिवार्य है. सुरक्षा इंतजामों में कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सील किए गए स्थल को जम्प मास्टर अनूप सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया है. उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अग्रिम आदेशों तक सील और संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने तथा बिना अनुमति बंजी जंपिंग गतिविधियों का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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