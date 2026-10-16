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मूल्यागांव में गंगा बंजी जंपिंग सील, प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन, जानिए वजह

गंगा बंजी जंपिंग सील ( ETV Bharat )

गंगा बंजी जंपिंग निरीक्षण के दौरान मौके पर आपातकालीन चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं मिले. वहीं पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पर्यटकों के वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े किए जा रहे थे. इसके अलावा निर्धारित सुरक्षा मानकों में भी कमियां पाई गईं. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर पंकज भट्ट ने बंजी जंपिंग स्थल को सील करने के निर्देश दिए. प्रशासन की इस कार्रवाई से साहसिक पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने वाले संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पर्यटकों की जान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.