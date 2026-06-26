हल्द्वानी में फायर सेफ्टी को ठेंगा! प्रशासन ने 7 कोचिंग सेंटरों पर जड़े ताले
हल्द्वानी में अग्नि सुरक्षा मानकों में कोचिंग संस्थान हुए फेल, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में मिली गंभीर खामियां, प्रशासन ने सील किए 7 कोचिंग संस्थान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 26, 2026 at 3:08 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में छात्रों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर प्रशासन, फायर विभाग और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान कई संस्थानों में फायर एनओसी और अन्य सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी पाई गई. इस पर प्रशासन ने 7 बड़े कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. जबकि, एक अन्य संस्थान को सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं.
लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन: बता दें कि लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश में भी तमाम कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी के मानक पूरा न करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी हई है. इसी कड़ी में हल्द्वानी में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया.
कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण: नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम मोनिका आर्या, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार और फायर विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया. जिससे कोचिंग सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा रहा.
कोचिंग संस्थानों में मिली खामियां: निरीक्षण के दौरान भवन सुरक्षा, आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण, फायर अलार्म सिस्टम और फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी समेत कई बिंदुओं की जांच की गई. जांच में पाया गया कि कई कोचिंग संस्थान आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे थे.
7 कोचिंग संस्थान सील: कुछ संस्थानों में फायर एनओसी उपलब्ध नहीं थी. जबकि, कई जगह अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन व्यवस्थाएं भी मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं. सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां पाए जाने पर प्रशासन ने 7 बड़े कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. इसके अलावा एक अन्य संस्थान को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि: अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उनका कहना था कि कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन करते हैं, इसलिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है. किसी तरह की अनदेखी को बख्शा नहीं जाएगा.
क्या बोले अधिकारी? वहीं, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और विकास प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है.
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