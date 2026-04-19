ETV Bharat / state

चार बच्चों के साथ सड़क पर पड़ी थी महिला, सीएम ने लिया संज्ञान

लोहरदगा में जिला प्रशासन ने चार बच्चों समेत महिला को बरामद कर लिया है.

ADMINISTRATION SAFELY RESCUED WOMAN
महिला और बच्चों की जांच करते डॉक्टर (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 10:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: जिला में एक महिला और उसके चार बच्चों की सड़क पर भूखे प्यासे पड़े होने की एक तस्वीर सामने आई. जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात पहुंची.

जिसके बाद सीएम ने मामले को संज्ञान में लिया और जिला प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया. निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और महिला उसके बच्चों को बरामद कर लिया गया है और उन्हें फिलहाल सदर अस्पताल में रखा गया है.

पति ने की पिटाई तो महिला बच्चों को लेकर निकली बाहर

दरअसल, जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के मलार टोली की रहने वाली महिला पूनम मलारिन के पहले पति की मौत हो चुकी है. वह फिलहाल शहर के मैना बगीचा में अर्जुन मलार नामक शख्त से शादी करने वाली थी. इसी बीच कुछ दिन पहले ही पूनम और उसके बच्चों की उसके दूसरे पति ने कथित तौर पर पिटाई कर दी. जिसके बाद गुस्से में आकर महिला अपने चार बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गई. वह सड़क पर ही बच्चों के साथ रात गुजर रही थी.

महिला और बच्चों को प्रशासन ने बरामद किया (Etv bharat)

सामाजिक कार्यकर्ता ने सीएम को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

शहर के रहमत नगर में महिला सड़क पर बेसुध पड़ी हुई थी और उसके बच्चे कचरे से खाना उठाकर खा रहे थे. किसी की नजर पड़ी और उसने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णिमा सिंह ने मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मामले की जानकारी दी.

डीसी ने दिखाई मामले में तत्परता

वहीं मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और लोहरदगा डीसी को अभिलंब संज्ञान लेने को कहा. जिसके बाद डीसी ने अधिकारियों को तत्काल मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया. खुद अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा, आईटीडीए डायरेक्टर सुषमा नीलम सोरेंग समेत कई पदाधिकारी फौरन निकल पड़े. शहर के संजय गांधी पथ, टंगरा टोली, रहमत नगर, नदिया आदि गांव में महिला की तलाश की गई.

लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती है महिला

महिला डर के मारे बच्चों को लेकर खेत और गलियों में भाग रही थी. बड़ी मुश्किल से महिला को रोका गया और उसके बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षित उसे अपने हाथों में ले लिया. महिला को तत्काल इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर महिला और उसके बच्चों की देखरेख और इलाज किया जा रहा है. महिला बेहद कमजोर है.

प्रशासन ने कराई महिला और उसके बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था

वहीं पूछताछ में महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि एक महीने पहले ही उसके नवजात की मौत हो चुकी है. उसे एक यूनिट खून भी चढ़ाया गया था. महिला ने दोपहर के बाद भोजन नहीं किया था. ऐसे में प्रशासन ने तत्काल महिला और उसके बच्चों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की. महिला के सकुशल बरामद होने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है.

महिला और उसके बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. फिलहाल आगे बच्चों को बाल कल्याण समिति और समाज कल्याण की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही महिला को सखी स्टॉप सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. -संदीप कुमार मीना, डीसी.

ये भी पढ़ें- 20 साल बाद, केस और आरोप! वर्षों बाद गांव लौटी महिला के आवेदन पर जांच शुरू, जानिए क्या है माजरा

विवाहिता की तलाश में कर्नाटक पुलिस ने सोनभद्र में की छापेमारी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

मुंबई: सोशल मीडिया की मदद से 20 साल से लापता महिला परिजनों से मिलीं

TAGGED:

महिला और बच्चे का रेस्क्यू
ACTING ON CM DIRECTIVES
SAFELY RESCUED WOMAN AND CHILDREN
LOHARDAGA
WOMAN RESCUED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.