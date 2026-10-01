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बीजेपी जिलाध्यक्ष की शिकायत पर एक्शन; सोनभद्र में अवैध धार्मिक निर्माणों पर प्रशासन की रिपोर्ट तैयार

सोनभद्र में अवैध धार्मिक निर्माणों पर प्रशासन की रिपोर्ट तैयार ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: सोनभद्र जिला प्रशासन ने भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता की मांग के बाद सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक निर्माण होने के संबंध में जांच कराई. जांच के बाद सोनभद्र के विभिन्न क्षेत्रों में 16 ऐसे अवैध निर्माण पाए गए, जिनमें मस्जिद, मदरसे, मजार आदि धार्मिक निर्माण शामिल हैं. इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष नंद लाल गुप्ता ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.