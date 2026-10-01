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बीजेपी जिलाध्यक्ष की शिकायत पर एक्शन; सोनभद्र में अवैध धार्मिक निर्माणों पर प्रशासन की रिपोर्ट तैयार

मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष नंद लाल गुप्ता ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

सोनभद्र में अवैध धार्मिक निर्माणों पर प्रशासन की रिपोर्ट तैयार
सोनभद्र में अवैध धार्मिक निर्माणों पर प्रशासन की रिपोर्ट तैयार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:56 AM IST

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सोनभद्र: सोनभद्र जिला प्रशासन ने भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता की मांग के बाद सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक निर्माण होने के संबंध में जांच कराई. जांच के बाद सोनभद्र के विभिन्न क्षेत्रों में 16 ऐसे अवैध निर्माण पाए गए, जिनमें मस्जिद, मदरसे, मजार आदि धार्मिक निर्माण शामिल हैं. इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष नंद लाल गुप्ता ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

भाजपा के जिलाध्यक्ष नन्दलाल गुप्ता ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जिले में सरकारी जमीनों पर बने मजार, कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिदों को लेकर शिकायत छह महीने पहले की थी. जिले में ऐसे 30 स्थान चिन्हित किये थे, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा तत्काल सोनभद्र डीएम चर्चित गौड़ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद डीएम चर्चित गौड़ के द्वारा एसडीएम के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम गठित किया गया, टीम द्वारा जांच कर शासन को रिपोर्ट भेज दिया गया है.

सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एनटीपीसी एनसीएल (नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) की जमीनों पर ऐसे 16 अवैध निर्माण चिंहित किया है. मामले में रिपोर्ट जिला प्रशासन को मिल गई है.

सोनभद्र में अवैध धार्मिक निर्माणों पर प्रशासन की रिपोर्ट तैयार (Video Credit: ETV Bharat)

मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है. मामले में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया. अब देखने वाली बात होती है. जिला प्रशासन इसके बाद इन अवैध निर्माण पर क्या कार्रवाई करता है?

नंद लाल गुप्ता ने प्रशासन से मांग की कि जिन स्थानों पर जांच के बाद सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण या निर्माण पाया गया है. वहां नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए.

अवैध अतिक्रमण वन भूमि, तालाब एनटीपीसी, रेलवे तथा अन्य सरकारी विभागों की जमीन भी शामिल है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी सरकारी जमीनों पर मजार और अन्य धार्मिक स्थल बनाए गए हैं.

भाजपा जिला अध्यक्ष नन्द लाल गुप्ता के अनुसार चुर्क चौकी क्षेत्र के रेलवे फाटक, चुर्क के राम लीला मैदान, विजयगढ़ किले के ऊपर स्थित मीरान शाह मजार, ग्राम पनौरा , ग्राम नरोखर, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कई स्थान, ओबरा थाना क्षेत्र के कुछ स्थान, दुद्धी कोतवाली क्षेत्र, पिपरी थाना क्षेत्र, शक्तिनगर थाना क्षेत्र एनटीपीसी जमीन, खड़िया क्षेत्र में व अन्य कई स्थानों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है. मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर कार्रवाई की जाए.

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