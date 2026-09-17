ETV Bharat / state

श्रावस्ती की मुख्य सड़क से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, यातायात बहाल

श्रावस्ती की मुख्य सड़क से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण ( Photo Credit: ETV Bharat )