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श्रावस्ती की मुख्य सड़क से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, यातायात बहाल

लेखपाल ने अतिक्रमण की पुष्टि होने पर कार्रवाई कर आवागमन शुरु कराया.

श्रावस्ती की मुख्य सड़क से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण
श्रावस्ती की मुख्य सड़क से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:53 PM IST

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श्रावस्ती: जनपद के भिनगा तहसील क्षेत्र के ग्राम खैरी कला में मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई करीब तीन फीट ऊंची दीवार को प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त करा दिया. ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे लेखपाल ने भूमि की पैमाइश कराई. अतिक्रमण की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई.


लेखपाल जयंत सिंह के अनुसार, ललईपुरवा निवासी राम अभिलाख पुत्र रामधीरज पर गांव के मुख्य मार्ग की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप था. ग्रामीणों की कहना था कि राम अभिलाख ने रास्ते पर नींव भरकर करीब ढाई फीट ऊंची दीवार बना ली है. इससे रास्ता संकरा हो गया है, जिससे ग्रामीणों व राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. गांव के लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की.

प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, यातायात बहाल (VIDEO Credit: ETV Bharat)

शिकायत मिलने के बाद हल्का लेखपाल जयंत सिंह मौके पर पहुंचे और संबंधित भूमि की पैमाइश कराई. पैमाइश के दौरान मुख्य मार्ग की भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद जेसीबी मंगाकर मौके पर बनी दीवार को हटवा दिया.

अतिक्रमण हटाए जाने के बाद मुख्य रास्ता दोबारा आवागमन के लिए खुल गया. इससे ग्रामीणों को राहत मिली है. ग्रामीणों ने सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाए जाने पर प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की.

ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता बाधित होने से रोजमर्रा की आवाजाही में दिक्कत हो रही थी और विवाद की स्थिति भी बन रही थी. प्रशासन की कार्रवाई के बाद से अब मुख्य मार्ग से निकलना आसान हो गया है.

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