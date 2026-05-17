ETV Bharat / state

नैनीताल के बारापत्थर और खुर्पाताल में अतिक्रमण पर कार्रवाई, हटाए गए फड़ और रेहड़ी

नैनीताल: हाईकोर्ट के निर्देश में जिला प्रशासन ने बारापत्थर से खुर्पाताल तक संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया. अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम ने कई स्थानों से अवैध स्टॉल, टीन शेड और सामान जब्त किया. कार्रवाई के चलते कई लोगों ने टीम के पहुंचने से पहले ही अपने स्टॉल स्वयं हटा लिए. एसडीएम नवाजिश खलीक के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत, नगर पालिका, सिंचाई विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बारापत्थर क्षेत्र से पांच लोगों का सामान जब्त किया गया, जबकि सरिताताल और व्यू प्वाइंट क्षेत्र से अवैध रूप से लगाए गए स्टॉल और टीन शेड हटाए गए.

प्रशासनिक टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही घोड़ा स्टैंड और अन्य स्थानों पर कुछ लोगों ने अपने अस्थायी स्टॉल स्वयं ही हटा लिए. अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सरिताताल और खुरपाताल क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया कि हाईकोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका के तहत सरिताताल और खुर्पाताल क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं. जिसके तहत कार्रवाई हो रही है.

निरीक्षण के दौरान सरिताताल झील का गेट क्षतिग्रस्त भी पाया गया. इस पर सिंचाई विभाग को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा क्षेत्र में हो रहे जलभराव को भी शीघ्र ठीक करने को कहा गया है, ताकि दुर्गंध और गंदगी जैसी समस्याएं उत्पन्न न हों. नैनीताल एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया सरिताताल झील में फड़ कारोबारियों द्वारा गंदगी भी की गई थी, जिस पर नगर पालिका और सिंचाई विभाग को झील में गंदगी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही ऐसे लोग चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं, जो झील को गंदा करने का लगातार काम कर रहे हैं.