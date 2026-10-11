ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा में यातायात दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन, धनबाद के जीटी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई

मौके पर मौजूद डीसी और एसएसपी ( Etv Bharat )

धनबाद: दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर स्थित गोविंदपुर में फ्लाईओवर निर्माण के बीच यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. हालात ऐसे हैं कि राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है. वहीं दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन जाम से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है. सर्विस रोड पर दुकानें लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का मकसद सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना है.

गोविंदपुर में जीटी रोड पर जाम की समस्या लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है. दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर वाहनों का दबाव रहता है. दूसरी ओर फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण आवागमन की चुनौती बढ़ गई है. ऐसे में सर्विस रोड पर संचालित दुकानों और सड़क तक फैले अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. दुर्गा पूजा के दौरान बाजारों और पूजा पंडालों में लोगों की आवाजाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया.