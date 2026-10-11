दुर्गा पूजा में यातायात दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन, धनबाद के जीटी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
धनबाद के गोविंदपुर स्थित जीटी रोड के किनारे से प्रशासन ने ट्रैफिक को देखते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 7:51 PM IST
धनबाद: दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर स्थित गोविंदपुर में फ्लाईओवर निर्माण के बीच यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. हालात ऐसे हैं कि राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है. वहीं दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन जाम से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है. सर्विस रोड पर दुकानें लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का मकसद सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना है.
गोविंदपुर में जीटी रोड पर जाम की समस्या लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है. दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर वाहनों का दबाव रहता है. दूसरी ओर फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण आवागमन की चुनौती बढ़ गई है. ऐसे में सर्विस रोड पर संचालित दुकानों और सड़क तक फैले अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. दुर्गा पूजा के दौरान बाजारों और पूजा पंडालों में लोगों की आवाजाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया.
डीसी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे के नेतृत्व में गोविंदपुर थाना क्षेत्र की सर्विस रोड से दुकानों के रूप में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि दुर्गा पूजा से ठीक पहले दुकानें हटाए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. कई लोग छोटी-छोटी दुकानें चलाकर प्रतिदिन कमाई करते हैं और इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं.
दुकानदारों का कहना है कि कार्रवाई से पहले प्रशासन को उनके रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए था. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि त्योहार के बाद कार्रवाई की जाती, तो दुकानदारों को तत्काल आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. दूसरी ओर कई स्थानीय लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जरूरी बता रहे हैं. उनका कहना है कि सर्विस रोड पर दुकानें फैलने से आवागमन के लिए जगह कम हो जाती है. इसका असर राहगीरों और वाहन चालकों पर पड़ता है, जिन्हें जाम में फंसकर अपना कीमती समय गंवाना पड़ता है.
यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई कार्रवाई
ऐसे में सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी है, ताकि दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहे और लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो. हालांकि, स्थानीय लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आखिर कितनी प्रभावी साबित होगी. लोगों का कहना है कि प्रशासन अभियान चलाकर सड़क किनारे से दुकानें तो हटाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसी जगह पर फिर से दुकानें सज जाती हैं. ऐसे में केवल एक बार की कार्रवाई से जाम की समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल है. इसके लिए नियमित निगरानी और अतिक्रमण दोबारा होने से रोकने की जरूरत है.
अतिक्रमण मुक्त से छोटे दुकानदारों पर पड़ा असर
गोविंदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने एक बार फिर जाम की समस्या और छोटे दुकानदारों की आजीविका से जुड़े सवालों को सामने ला दिया है. एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारु यातायात और दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, तो दूसरी तरफ उन दुकानदारों की चिंता भी है, जिनकी रोजी-रोटी छोटी दुकानों पर निर्भर है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन की यह मुहिम त्योहार के दौरान कितनी राहत दिलाती है.
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