राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, 29 दिसंबर के लिए रूट चार्ट जारी

राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जमशेदपुर में लगा हॉर्डिंग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुरः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. शहर की मुख्य सड़कों की मरम्मत के साथ दीवारों का रंग- रोगन चल रहा है. साथ ही शहर में जगह-जगह बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं. जिला प्रशासन ने 29 दिसंबर के लिए वाहनों के आवागमन को लेकर रूट चार्ट जारी किया है.

जमशेदपुर में 29 दिसंबर को करनडीह स्थित दिशोम जाहेरथान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है. सोनारी हवाई अड्डा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सड़क की मरम्मत करायी जा रही है. साथ ही सड़क किनारे दीवारों पर आदिवासी संस्कृति की कलाकृति उकेरी गई है और दीवारों का रंग-रोगन कार्य चल रहा है. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है.

29 दिसंबर को राष्ट्रपति पहुंचेंगी जमशेदपुर

आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पर सुबह 10:10 बजे आगमन होगा. इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. शहर भर में होर्डिंग लगाए गए हैं. जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से आएंगे और कार्यक्रम स्थल सड़क मार्ग से जाएंगे. शहर में इसको लेकर चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है.

जमशेदपुर शहर की दीवार पर उकेरी गई कलाकृति. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रशासन ने किया रूट चार्ट जारी

इधर, 29 दिसंबर के दिन राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने आम जनता के आवागमन के लिए रूट चार्ट जारी किया है. जिसके तहत शहर में सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑटो रिक्शा, बस समेत सभी तरह के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है. यह आदेश जिला के उपायुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी की ओर से संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया है.