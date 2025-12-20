थैले में बच्चे का शव ले जाने का मामला: प्रशासन ने जारी किया जांच रिपोर्ट, गलती मानने से इनकार
चाईबासा में थैले में बच्चे का शव ले जाने के मामले में प्रशासन ने जांच रिपोर्ट जारी किया है.
Published : December 20, 2025 at 10:41 PM IST
रांची/चाईबासाः सदर अस्पताल चाईबासा से बच्चे के शव को थैले में ले जाने के वायरल वीडियो मामले की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को सौंप दी गई है, जिसमें कई अहम तथ्य उजागर हुए हैं.
जिन खास बातों की रिपोर्ट में जो दलील पेश की गई है, उन बातों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिपोर्ट आने से काफी पहले मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कह दिया था. इस रिपोर्ट की जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से साझा की गयी है.
बच्चे की उम्र 4 साल नहीं 4 माह थी- रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि मृत बच्चे का नाम कृष्ण चातोम्बा, पिता डिम्बा चातोम्बा, गांव बालजोड़ी (नोवामुंडी) का निवासी था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चे की उम्र लगभग चार वर्ष बताई गई थी, जबकि वास्तविक उम्र चार माह पाई गई.
MGM जाने से किया था इनकार- रिपोर्ट
जांच में पता चला कि बच्चे को 18 दिसंबर 2025 की शाम 5:15 बजे बुखार और दस्त की शिकायत के बाद सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया गया था. जांच में वह मलेरिया पॉजिटिव पाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे को एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर करने का सुझाव दिया. लेकिन पिता ने स्थानीय स्तर पर इलाज जारी रखने की इच्छा जताई.
शव वाहन के इंतजार की दी गई थी सलाह- रिपोर्ट
इलाज के दौरान 19 दिसंबर को दोपहर 1:15 बजे बच्चे की मृत्यु हो गई. अस्पताल प्रबंधन ने शव वाहन की व्यवस्था के लिए संपर्क किया. लेकिन उस समय एक वाहन मनोहरपुर में था और दूसरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, जिससे देरी हुई. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पिता को इंतजार की सलाह दी गई थी. लेकिन शाम 4:40 बजे जब शव वाहन अस्पताल पहुंचा, तब तक परिवार शव लेकर निकल चुका था.
बिना बताए शव लेकर निकल गये- रिपोर्ट
सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उस दिन वार्ड में 33 बच्चे भर्ती थे, जबकि उनकी देखरेख के लिए मात्र दो नर्सें ड्यूटी पर थीं. व्यस्तता के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पिता कब शव लेकर चले गए. मोबाइल फोन न होने की वजह से उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया.
जांच अधिकारी ने माना कि अगर परिजन कुछ देर और इंतजार करते तो शव वाहन उपलब्ध हो जाता. उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए क्षतिग्रस्त शव वाहन की जल्द मरम्मत और अस्पताल प्रबंधन में सुधार की सिफारिश की है. प्रशासन ने इस घटना को गंभीर मानते हुए कहा है कि सुधारात्मक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे ताकि ऐसी स्थिति फिर न उत्पन्न हो.
