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ट्रैफिक जाम पर सख्ती: रांची में अतिक्रमण हटेगा, लेफ्ट टर्न होगा जाम फ्री, बना लॉन्ग टर्म प्लान

रांची: राजधानी रांची में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इसी कड़ी में रांची नगर निगम नगर ने आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लॉंग टर्म प्लान पर विशेष जोर दिया गया.

बैठक में जिला प्रशासन और ट्रैफिक प्रशासन के अधिकारी मौजूद

इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर शहर की मौजूदा समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और ठोस समाधान निकालने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि रांची को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराना और नागरिकों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है.

इसके लिए एक लंबे समय का और असरदार एक्शन प्लान तैयार करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट को सफल बनाने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक विभाग, जिला प्रशासन और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय और सहभागिता अनिवार्य होगी.

कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा

बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर होने वाली समस्याओं जैसे पीक ऑवर में जाम, ऑटो और ई-रिक्शा की अनियमितता, सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई. अधिकारियों ने माना कि इन समस्याओं के समाधान के बिना शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना संभव नहीं है.

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के मुख्य क्षेत्रों में वाहनों की संख्या, सड़कों की क्षमता और ट्रैफिक प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए. साथ ही खराब पड़े ट्रैफिक सिग्नलों को जल्द से जल्द ठीक करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था

सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि यातायात का दबाव कम किया जा सके. वहीं, मेन रोड, कचहरी रोड, स्टेशन रोड, हरमू बाइपास, रातू रोड और सर्कुलर रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से लगाए गए ठेला, गुमटी और अवैध रूप से खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई. इसके अलावा, पथ निर्माण विभाग के साथ समन्वय बनाकर सड़कों के डिवाइडर पर लगे क्षतिग्रस्त ग्रिल की मरम्मत जल्द कराने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया.

नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन के नियमों का सख्ती से हो पालन