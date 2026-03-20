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नवरात्रि में शिकारी माता दर्शन के लिए श्रद्धालु भारी बर्फबारी में फंसे, प्रशासन ने 8 श्रद्धालुओं को किया रेस्क्यू

सराज: हिमाचल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश और पहाड़ों पर पिछले दो दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है. हलांकि, शिकारी माता के दर्शन करने देवी के दरबार गए कुछ श्रद्धालु भारी बर्फबारी के बीच फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है.

भारी बर्फ के चलते मंडी जिला के थुनाग उपमंडल के तहत आने वाला माता शिकारी देवी मंदिर में फंसे 8 श्रद्धालुओं को प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग के सहयोग से सभी को जेसीबी कुछ सहायता से सुरक्षित निकाल दिया है. दरअसल, नवररात्रि के पहले दिन मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी देवी के मंदिर में भारी बर्फबारी के बीच पूजा अर्चना करके नवरात्रि की शुरुआत हुई. आसमान से गिरते बर्फ के फाहों के बीच पुजारी और मंदिर कमेटी के लोगों ने माता के दरबार में पहुंचकर विधि-विधान पूजा अर्चना की.