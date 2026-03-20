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नवरात्रि में शिकारी माता दर्शन के लिए श्रद्धालु भारी बर्फबारी में फंसे, प्रशासन ने 8 श्रद्धालुओं को किया रेस्क्यू

भारी बर्फबारी के चलते चैत्र नवरात्रि में माता शिकारी मंदिर में इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है.

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नवरात्रि में शिकारी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु बर्फबारी में फंसे (@MandiPolice)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:20 PM IST

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सराज: हिमाचल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश और पहाड़ों पर पिछले दो दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है. हलांकि, शिकारी माता के दर्शन करने देवी के दरबार गए कुछ श्रद्धालु भारी बर्फबारी के बीच फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है.

भारी बर्फ के चलते मंडी जिला के थुनाग उपमंडल के तहत आने वाला माता शिकारी देवी मंदिर में फंसे 8 श्रद्धालुओं को प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग के सहयोग से सभी को जेसीबी कुछ सहायता से सुरक्षित निकाल दिया है. दरअसल, नवररात्रि के पहले दिन मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी देवी के मंदिर में भारी बर्फबारी के बीच पूजा अर्चना करके नवरात्रि की शुरुआत हुई. आसमान से गिरते बर्फ के फाहों के बीच पुजारी और मंदिर कमेटी के लोगों ने माता के दरबार में पहुंचकर विधि-विधान पूजा अर्चना की.

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नवरात्रि में शिकारी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु बर्फबारी में फंसे (@MandiPolice)

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि, यह पहली बार है जब चैत्र नवरात्रि जैसे बड़े पर्व पर माता शिकारी मंदिर में इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है. पहले जहां दर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था तक करनी पड़ती थी, वहीं इस बार मंदिर खाली पड़ा है. यह मौसम के प्रभाव का असर है. उपमंडल अधिकारी नागरिक थुनाग और मंदिर कमेटी अध्यक्ष संजीत शर्मा ने कहा कि मौसम साफ होते ही शिकारी माता मंदिर के लिए सड़क बहाली के निर्देश दिए गए हैं.

एसडीएम थुनाग माता शिकारी मंदिर कमेटी के चैयरमेन संजीत शर्मा ने बताया कि, "शुक्रवार तक शिकारी देवी में 3 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है. घाटी में जारी बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं शिकारी देवी की ओर रुख न करें."

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