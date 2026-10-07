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मां की मौत के 4 दिन बाद पिता ने भी छोड़ा साथ, तमाड़ के दो मासूम आदिवासी बच्चों का सहारा बना प्रशासन

कॉन्सेप्ट इमेज. ( ETV BHARAT )

रांची: प्रशासन ने दो अनाथ बच्चों को सहारा दिया है. रांची के तमाड़ प्रखंड की कुंदला पंचायत के लेंकेया गांव में माता-पिता को खो चुके दो मासूम बच्चों के लिए बुंडू अनुमंडल प्रशासन की संवेदनशील पहल सामने आई है. बीमारी के कारण मां सावित्री देवी की मौत के कुछ ही दिनों बाद पिता योगेंद्र मुंडा की भी मौत हो गई. महज चार दिन के अंतराल में माता-पिता दोनों को खोने के बाद 8 साल का बेटा और 3 साल की बेटी बेसहारा हो गए थे. बच्चों की स्थिति की जानकारी अलग-अलग माध्यमों से प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई.