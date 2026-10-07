मां की मौत के 4 दिन बाद पिता ने भी छोड़ा साथ, तमाड़ के दो मासूम आदिवासी बच्चों का सहारा बना प्रशासन
रांची में अनाथ हो चुके दो बच्चों को प्रशासन ने सहारा दिया है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 7, 2026 at 6:46 PM IST
रांची: प्रशासन ने दो अनाथ बच्चों को सहारा दिया है. रांची के तमाड़ प्रखंड की कुंदला पंचायत के लेंकेया गांव में माता-पिता को खो चुके दो मासूम बच्चों के लिए बुंडू अनुमंडल प्रशासन की संवेदनशील पहल सामने आई है. बीमारी के कारण मां सावित्री देवी की मौत के कुछ ही दिनों बाद पिता योगेंद्र मुंडा की भी मौत हो गई. महज चार दिन के अंतराल में माता-पिता दोनों को खोने के बाद 8 साल का बेटा और 3 साल की बेटी बेसहारा हो गए थे. बच्चों की स्थिति की जानकारी अलग-अलग माध्यमों से प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई.
माता-पिता की मौत के बाद बेसहारा हुए बच्चे
लेंकेया गांव निवासी योगेंद्र मुंडा और उनकी पत्नी सावित्री देवी अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गए. सावित्री देवी की बीमारी के कारण मौत हुई थी. इसके चार दिन बाद 18 सितंबर को योगेंद्र मुंडा की भी मृत्यु हो गई. कम उम्र में माता-पिता दोनों को खोने के बाद बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी का संकट खड़ा हो गया. परिवार में ऐसा कोई नजदीकी सदस्य नहीं था, जो स्थायी रूप से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके.
मुश्किल समय में दूर के रिश्तेदार ने संभाला
माता-पिता के निधन के बाद रिश्ते में दूर के चाचा ने मानवीय पहल करते हुए दोनों बच्चों को अपने पास रखा. करीब एक महीने तक उन्होंने बच्चों की देखभाल की और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी जरूरतें पूरी की. इसी बीच बच्चों का मामला बुंडू अनुमंडल प्रशासन के संज्ञान में आया. इसके बाद बच्चों की स्थिति की जानकारी लेने और उनके भविष्य के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की प्रक्रिया शुरू की गई.
SDM के नेतृत्व में लेंकेया पहुंची प्रशासनिक टीम
बुधवार को बुंडू के अनुमंडल पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम लेंकेया गांव पहुंची. टीम में तमाड़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार मिंज, कल्याण पदाधिकारी अरविंद कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) अनिमा मल्लिक, सोनामनी देवी और रुकमणी देवी शामिल थीं. टीम ने कुंदला पंचायत की मुखिया शकुंतला देवी और ग्रामीणों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली. बच्चों की वर्तमान स्थिति, उनकी देखभाल और आगे की जरूरतों को लेकर जानकारी जुटाई गई.
राहत सामग्री के साथ बच्चों की जरूरतों का ख्याल
प्रशासन की टीम ने बच्चों की तत्काल जरूरतों को देखते हुए कपड़े और कंबल उपलब्ध कराए. राशन सामग्री की भी व्यवस्था की गई. जिस दूर के रिश्तेदार ने माता-पिता के निधन के बाद बच्चों को अपने पास रखकर उनकी देखभाल की थी, उन्हें भी राशन सामग्री दी गई.
पढ़ाई और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित
प्रशासन ने बच्चों को केवल तत्काल राहत देने के बजाय उनकी शिक्षा और सुरक्षित रहने की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी. दोनों बच्चों का तमाड़ स्थित आनंद मार्ग स्कूल में दाखिला कराया गया. विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है. अब दोनों बच्चे स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे. इससे उनके रहने और शिक्षा दोनों की व्यवस्था एक सुरक्षित वातावरण में सुनिश्चित हो सकेगी.
बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखेंगे-प्रिंसिपल
आनंद मार्ग स्कूल के प्रिंसिपल सुमित सेठ ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखा जाएगा और उनकी पढ़ाई के साथ रहने तथा जरूरी देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें-
आतंकी-नक्सल वारदातों में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा बड़ा सहारा, तैयार हुआ मास्टर प्लान
वर्ल्ड फादर डे: देवघर के हरे राम पांडे बने अनाथ बच्चियों का सहारा, अब तक 60 बच्चियों को गोद लेकर दी है नई जिंदगी
मदर्स डे स्पेशल: अनाथ बच्चों की नाथ बनीं हुस्ना बानो, जज्बे के सामने फीका पड़ा उम्र का पड़ाव!