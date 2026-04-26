मौत की घाटी का क्या है रहस्य, क्यों हो रही है दनुआ घाटी लाल, जानें प्रशासन का क्या है प्लान
हजारीबाग के दनुआ घाटी में सड़क हादसे को रोकने के लिए प्रशासन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाने जा रही है.
Published : April 26, 2026 at 7:23 PM IST
हजारीबाग: जिले के दनुआ घाटी जिसे पूरे राज्य में मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है, आए दिन यहां की धरती खून से लाल होती रहती है. मौत के आंकड़े भी लोगों के रूह को कंपा देने वाले हैं. इस साल के महज 4 महीने में लगभग 25 लोगों की जान जा चुकी है. शनिवार को छह लोगों की मौत ने इस घाटी को और भी अधिक भयावह बना दिया है. आलम यह है कि जो भी इस घाटी से गुजरता है, वह ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि सही सलामत दूरी तय हो जाए.
झारखंड बिहार सीमा का दनुआ घाटी कई सालों से दानव का रूप अख्तियार कर चुका है. इस घाटी ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है. यही कारण है कि इस घाटी को मौत की घाटी के नाम से जाना जाने लगा है. शनिवार को एक ही परिवार के पांच लोग और एक ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत ने इस घाटी को और भी अधिक डरावना बना दिया है. कई हादसे होने के बाद भी कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है. नतीजतन दुर्घटनाओं का दौर लगातार जारी है.
घाटी के पास है सड़क काफी घुमावदार
जीटी रोड पर प्रतिदिन औसतन हजारों गाड़ियां और मालवाहक वाहन चलते हैं. सड़क काफी घुमावदार और सघन जंगल से घिरा है. इससे दूर तक देखना मुश्किल भरा होता है. घाटी क्षेत्र में एनएचएआई की प्लानिग व डिजाइनिंग में कमी पूर्व से देखी जा रही है. तत्कालीन हजारीबाग उपायुक्त डॉ रवि शंकर शुक्ला ने सड़क दुर्घटना के बाद घटनाओं के होने के कारण की जांच करवाई थी. उस वक्त दिल्ली से आई एनएचएआई की टीम ने भी सड़क निर्माण में खामी पाई थी.
सड़क पर बने हैं कई जंपिंग ट्रैक
दनुआ-संझा के बीच कई जंपिंग ट्रैक बन गए हैं. यहां से गुजरने वाले वाहन असामान्य ढंग से उछलते हैं, जिससे दुर्घटना होती है. घाटी क्षेत्र में लगभग चार ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे. दुर्घटना ना घटे, इसे देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाने जा रही है. छोटी गाड़ी के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा. वहीं बड़े वाहन के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा. इसके अलावा भी अन्य काम किए जाएंगे. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने यह जानकारी दी है.
जिला प्रशासन की नजर में क्या है खामी
तेज रफ्तार और लापरवाही:- शुरुआती जांच के अनुसार, दुर्घटना का प्राथमिक कारण वाहन का अत्यधिक गति और चालक की लापरवाही प्रतीत होता है.
लेन का पालन नहीं करना:- सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु पुलिस अधीक्षक ने NHAI को सख्त निर्देश दिए कि उक्त क्षेत्र में 'सिंगल लेन' व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराया जाए.
साइन बोर्ड और चेतावनी:- दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यात्रियों की सतर्कता हेतु अधिक से अधिक संख्या में साइन बोर्ड और चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया जाए.
एनएचएआई ने नहीं किया है कोई खास इंतजाम
नेशनल हाइवे से जुड़ा यह इलाका एक्सिडेंटल जोन बना हुआ है. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहां सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है. सड़क का बेतरकीब होना दुर्घटना का कारण बना हुआ है. सड़क पर कई जगह जंपिंग जोन बन गए हैं, जहां गाड़ी जंप करते हुए खाई में असंतुलित होकर गिर जाती है.
इन सबके बीच तेज गति से चलने वाले वाहन, शराब का सेवन और लापरवाही भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है. स्थानीय बताते हैं कि एक बार इस क्षेत्र में दुर्घटना शुरू होती है तो कई महीनों तक दुर्घटना होती रहती है. जब बंद होती है तो कई महीने तक बंद रहती है. यह भी गौर करने की बात है. जरूरत है कि घाटी को दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाया जाए. ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आए.
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