ETV Bharat / state

मौत की घाटी का क्या है रहस्य, क्यों हो रही है दनुआ घाटी लाल, जानें प्रशासन का क्या है प्लान

हजारीबाग: जिले के दनुआ घाटी जिसे पूरे राज्य में मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है, आए दिन यहां की धरती खून से लाल होती रहती है. मौत के आंकड़े भी लोगों के रूह को कंपा देने वाले हैं. इस साल के महज 4 महीने में लगभग 25 लोगों की जान जा चुकी है. शनिवार को छह लोगों की मौत ने इस घाटी को और भी अधिक भयावह बना दिया है. आलम यह है कि जो भी इस घाटी से गुजरता है, वह ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि सही सलामत दूरी तय हो जाए.

झारखंड बिहार सीमा का दनुआ घाटी कई सालों से दानव का रूप अख्तियार कर चुका है. इस घाटी ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है. यही कारण है कि इस घाटी को मौत की घाटी के नाम से जाना जाने लगा है. शनिवार को एक ही परिवार के पांच लोग और एक ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत ने इस घाटी को और भी अधिक डरावना बना दिया है. कई हादसे होने के बाद भी कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है. नतीजतन दुर्घटनाओं का दौर लगातार जारी है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

घाटी के पास है सड़क काफी घुमावदार

जीटी रोड पर प्रतिदिन औसतन हजारों गाड़ियां और मालवाहक वाहन चलते हैं. सड़क काफी घुमावदार और सघन जंगल से घिरा है. इससे दूर तक देखना मुश्किल भरा होता है. घाटी क्षेत्र में एनएचएआई की प्लानिग व डिजाइनिंग में कमी पूर्व से देखी जा रही है. तत्कालीन हजारीबाग उपायुक्त डॉ रवि शंकर शुक्ला ने सड़क दुर्घटना के बाद घटनाओं के होने के कारण की जांच करवाई थी. उस वक्त दिल्ली से आई एनएचएआई की टीम ने भी सड़क निर्माण में खामी पाई थी.

सड़क पर बने हैं कई जंपिंग ट्रैक

दनुआ-संझा के बीच कई जंपिंग ट्रैक बन गए हैं. यहां से गुजरने वाले वाहन असामान्य ढंग से उछलते हैं, जिससे दुर्घटना होती है. घाटी क्षेत्र में लगभग चार ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे. दुर्घटना ना घटे, इसे देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाने जा रही है. छोटी गाड़ी के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा. वहीं बड़े वाहन के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा. इसके अलावा भी अन्य काम किए जाएंगे. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने यह जानकारी दी है.