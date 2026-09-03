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दुर्गा पूजा से पहले रांची में प्रशासन अलर्ट, पंडालों पर नजर और भीड़ कंट्रोल की फुलप्रूफ तैयारी

पंडाल स्थल का निरीक्षण करते पुलिस अधिकारी (रांची) ( Etv Bharat )