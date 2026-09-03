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दुर्गा पूजा से पहले रांची में प्रशासन अलर्ट, पंडालों पर नजर और भीड़ कंट्रोल की फुलप्रूफ तैयारी

रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियां तेज कर दी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Administration prepares to monitor pandals and manage crowds ahead of Durga Puja in Ranchi
पंडाल स्थल का निरीक्षण करते पुलिस अधिकारी (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 6:47 PM IST

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रांचीः दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पूजा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है.

शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी शुरू कर दी गई है. साथ ही साथ पूजा समितियों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस और प्रशासन ने लिया जायजा

राजधानी में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है. गुरुवार को रांची एसडीएम, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी, एएसपी कोतवाली समेत प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने जिला स्कूल, बकरी बाजार सहित शहर के कई प्रमुख पूजा पंडालों का जायजा लिया.

Administration prepares to monitor pandals and manage crowds ahead of Durga Puja in Ranchi
पंडाल स्थल का निरीक्षण करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

अधिकारियों ने पंडालों में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति में निकासी की व्यवस्था को देखा और परखा. निरीक्षण के दौरान पूजा समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी के रास्ते अलग-अलग और व्यवस्थित होने चाहिए. निर्देश दिया गया है की तैयारी ऐसी हो की पंडाल परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहे, आपातकालीन निकासी मार्ग को हमेशा खाली रहे.

भीड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी. सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए भी व्यापक तैयारी की जा रही है. पंडालों और प्रमुख सड़कों पर भीड़ की स्थिति के अनुसार पुलिस बल की तैनाती और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी.

प्रशासन ने पूजा समितियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति से निपटने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है. समितियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि पंडाल के आसपास ऐसी व्यवस्था करें कि अनावश्यक भीड़ जमा न हो और श्रद्धालुओं की आवाजाही में किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

गुरुवार को बैठक और निरीक्षण के दौरान विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ महावीर मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. पूजा समितियों ने प्रशासन और पुलिस को शांतिपूर्ण एवं सफल आयोजन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है.

170 से 200 पंडालों में उमड़ेगी भीड़

राजधानी रांची में हर साल दुर्गा पूजा के दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब 170 से 200 पूजा पंडाल बनाए जाते हैं. शहर के प्रमुख पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में प्रशासन के सामने सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी. यही वजह है की पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है.

क्राउड कंट्रोल सबसे अहम

सिटी एसपी पारस राणा ने पंडाल क्षेत्रों का जायजा लेने और पूजा समितियों के सदस्यों से चर्चा करने के बाद बताया कि पंडाल कहां लगाए जा रहे हैं और समितियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त जगह का इस्तेमाल किस तरह क्राउड कंट्रोल और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू रखने में किया जा सकता है, इस पर चर्चा की हुई है. उन्होंने कहा कि पहले से स्थल का निरीक्षण करने का उद्देश्य भीड़ बढ़ने की स्थिति में समय पर हस्तक्षेप करना और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना है. पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आवागमन पुलिस की प्राथमिकता रहेगी.

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