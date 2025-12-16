ETV Bharat / state

रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में बुलडोजर एक्शन जारी, रिटायर्ड डॉक्टर का घर ढहा

रांची: रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान मंगलवार को भी जारी है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन, रांची पुलिस, नगर निगम और रिम्स प्रबंधन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों पर एक बार फिर बुलडोजर चलाया. मंगलवार की कार्रवाई में रिम्स के ही एक पूर्व चिकित्सक का आवास भी ध्वस्त किया गया. जिससे इलाके में भावनात्मक माहौल बन गया और प्रभावित परिवारों की पीड़ा सामने आई.

मंगलवार सुबह जैसे ही प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ डीआईजी ग्राउंड पहुंची. इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कार्रवाई के दौरान आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से सामान निकालते नजर आए. प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है. लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया.

ग्राउंड जीरो से संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

टूटते घर देख पूर्व चिकित्सक ने प्रशासन पर उठाए सवाल

कार्रवाई के दौरान अपना घर टूटते देख रिम्स के पूर्व चिकित्सक ने प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा जब यह घर बन रहा था, तब प्रशासन और कोर्ट कहां थे. इतने साल बाद अचानक हमारा आशियाना तोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सेवा काल और सेवानिवृत्ति के बाद की सारी जमा पूंजी घर बनाने में लगा दी. लेकिन अब परिवार को बेघर होना पड़ रहा है. घर का कागजात है, रजिस्ट्री है, लेकिन कार्रवाई रजिस्ट्री करने वालों पर नहीं हो रही है. जिन लोगों ने भूल बस रजिस्ट्री करा ली है, उनकी जमापूंजी तक बर्बाद कर दिया गया.



सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित, बावजूद घर तोड़ा जा रहा है: प्रभावित महिला

वहीं, घर की मालकिन कार्रवाई के समय काफी दुखी नजर आईं. उनकी आंखों में आंसू थे और परिवार के सदस्य टूटे मकान से जरूरी सामान निकालते दिखे. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने की मांग की. महिलाओं का कहना था कि वे न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई लंबित है. ऐसे में कम से कम फैसला आने तक राहत दी जानी चाहिए थी.