रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में बुलडोजर एक्शन जारी, रिटायर्ड डॉक्टर का घर ढहा

रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में मंगलवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है. रिम्स के पूर्व चिकित्सक के घर को भी तोड़ दिया गया.

ACTION AGAINST ENCROACHMENT ON RIMS
रिम्स की जमीन पर बने अवैध मकान (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 5:12 PM IST

4 Min Read
रांची: रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान मंगलवार को भी जारी है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन, रांची पुलिस, नगर निगम और रिम्स प्रबंधन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों पर एक बार फिर बुलडोजर चलाया. मंगलवार की कार्रवाई में रिम्स के ही एक पूर्व चिकित्सक का आवास भी ध्वस्त किया गया. जिससे इलाके में भावनात्मक माहौल बन गया और प्रभावित परिवारों की पीड़ा सामने आई.

मंगलवार सुबह जैसे ही प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ डीआईजी ग्राउंड पहुंची. इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कार्रवाई के दौरान आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से सामान निकालते नजर आए. प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है. लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया.

ग्राउंड जीरो से संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

टूटते घर देख पूर्व चिकित्सक ने प्रशासन पर उठाए सवाल

कार्रवाई के दौरान अपना घर टूटते देख रिम्स के पूर्व चिकित्सक ने प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा जब यह घर बन रहा था, तब प्रशासन और कोर्ट कहां थे. इतने साल बाद अचानक हमारा आशियाना तोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सेवा काल और सेवानिवृत्ति के बाद की सारी जमा पूंजी घर बनाने में लगा दी. लेकिन अब परिवार को बेघर होना पड़ रहा है. घर का कागजात है, रजिस्ट्री है, लेकिन कार्रवाई रजिस्ट्री करने वालों पर नहीं हो रही है. जिन लोगों ने भूल बस रजिस्ट्री करा ली है, उनकी जमापूंजी तक बर्बाद कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित, बावजूद घर तोड़ा जा रहा है: प्रभावित महिला

वहीं, घर की मालकिन कार्रवाई के समय काफी दुखी नजर आईं. उनकी आंखों में आंसू थे और परिवार के सदस्य टूटे मकान से जरूरी सामान निकालते दिखे. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने की मांग की. महिलाओं का कहना था कि वे न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई लंबित है. ऐसे में कम से कम फैसला आने तक राहत दी जानी चाहिए थी.

जानकारी देते अधिकारी और प्रभावित पूर्व चिकित्सक (ईटीवी भारत)

कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है कार्रवाई: अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के तहत की जा रही है. अधिकारियों ने दो टूक कहा कि अदालत ने रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए समय-सीमा तय की थी और उसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है और नियम सभी पर समान रूप से लागू किए जा रहे हैं.

चरणबद्ध तरीके से तोड़ी जा रही है बहुमंजिला इमारत: अधिकारी

अधिकारियों ने यह भी बताया कि डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बने बहुमंजिला अवैध अपार्टमेंट को भी चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जा रहा है. इस अभियान में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, दंडाधिकारी और मजदूर तैनात हैं. मंगलवार को भी कई जेसीबी मशीनें एक साथ कार्रवाई में जुटी रही. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने अब तक स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया है, उनके खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

3 दिसंबर को कोर्ट ने दिया था कार्रवाई का आदेश

उल्लेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका W.P. (PIL) 4736/2018 में 3 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के भीतर रिम्स की जमीन से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. इसी आदेश के अनुपालन में डीआईजी ग्राउंड और रिम्स परिसर के आसपास लगातार अभियान चलाया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर, प्रभावित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए सरकार और प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

