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जैसलमेर में आखातीज पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने पर नपेंगे अधिकारी

जैसलमेर:सीमावर्ती जिले में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा सरीखे परंपरागत अवसरों पर बाल विवाह की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने व्यापक और सख्त कार्ययोजना लागू की. इस बार निर्देश कागजों के बजाय जमीन पर अमल में लाना सुनिश्चित किया जाएगा. यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी पाई गई तो पटवारी से लेकर पुलिस अधिकारियों तक की जवाबदेही तय होगी.

सपोर्ट सिस्टम पर निगरानी: जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने साफ किया कि प्रशासन की प्राथमिकता बच्चों का सुरक्षित भविष्य है. परंपराओं की आड़ में किसी भी बच्चे का बचपन छीना नहीं जाएगा. समाज के सहयोग से ही इस कुरीति पर प्रभावी रोक संभव है.बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे सपोर्ट सिस्टम को निगरानी के दायरे में लिया. प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को शादी के कार्ड छापने से पहले वर–वधू की आयु का प्रमाण लेना या कार्ड पर जन्मतिथि अंकित करना अनिवार्य किया है. हलवाई, बैंड-बाजा, पंडित, टेंट हाउस और ट्रांसपोर्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे किसी भी स्थिति में बाल विवाह से जुड़ी सेवाएं न दें. सभी संबंधित पक्षों से इस संबंध में लिखित आश्वासन लिया जाएगा. जहां बाल विवाह सामने आएगा, वहां के उपखंड अधिकारी और संबंधित अमले की जिम्मेदारी तय की जाएगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.