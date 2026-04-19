ETV Bharat / state

जैसलमेर में आखातीज पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने पर नपेंगे अधिकारी

अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा सरीखे परंपरागत अवसरों पर बाल विवाह की आशंका के मद्देनजर जैसलमेर प्रशासन ने व्यापक कार्य योजना लागू की.

District Collector's Office, Jaisalmer
जिला कलेक्टर कार्यालय, जैसलमेर (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर:सीमावर्ती जिले में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा सरीखे परंपरागत अवसरों पर बाल विवाह की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने व्यापक और सख्त कार्ययोजना लागू की. इस बार निर्देश कागजों के बजाय जमीन पर अमल में लाना सुनिश्चित किया जाएगा. यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी पाई गई तो पटवारी से लेकर पुलिस अधिकारियों तक की जवाबदेही तय होगी.

सपोर्ट सिस्टम पर निगरानी: जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने साफ किया कि प्रशासन की प्राथमिकता बच्चों का सुरक्षित भविष्य है. परंपराओं की आड़ में किसी भी बच्चे का बचपन छीना नहीं जाएगा. समाज के सहयोग से ही इस कुरीति पर प्रभावी रोक संभव है.बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे सपोर्ट सिस्टम को निगरानी के दायरे में लिया. प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को शादी के कार्ड छापने से पहले वर–वधू की आयु का प्रमाण लेना या कार्ड पर जन्मतिथि अंकित करना अनिवार्य किया है. हलवाई, बैंड-बाजा, पंडित, टेंट हाउस और ट्रांसपोर्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे किसी भी स्थिति में बाल विवाह से जुड़ी सेवाएं न दें. सभी संबंधित पक्षों से इस संबंध में लिखित आश्वासन लिया जाएगा. जहां बाल विवाह सामने आएगा, वहां के उपखंड अधिकारी और संबंधित अमले की जिम्मेदारी तय की जाएगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कहा... (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें:आखातीज और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे को लेकर प्रशासन अलर्ट, अजमेर में दो बाल विवाह रुकवाए

24×7 नियंत्रण कक्ष : बाल आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हिम्मत सिंह कविया ने बताया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं. स्कूल–कॉलेजों और ग्रामीण रात्रि चौपालों में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझा रहे हैं कि बाल विवाह कानूनन अपराध होने के साथ बच्चों के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है. प्रशासन ने आमजन से अपील की कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत नियंत्रण कक्ष को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

हेल्पलाइन नंबर

  • चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
  • पुलिस नियंत्रण कक्ष: 100
  • जैसलमेर स्थानीय नियंत्रण कक्ष: 02992-294450
  • राज्य हेल्पलाइन: 181

पढ़ें: ​भीलवाड़ा: बाल विवाह कराया तो खैर नहीं, पंच-पटेलों के साथ हलवाई पर भी होगी सख्त कार्रवाई

TAGGED:

ADMINISTRATION ALERT ON AKHATEEJ
BAN ON HALWAI AND AND PRIESTS
APPREHENSION OF CHILD MARRIAGE
PLAN TO PREVENT CHILD MARRIAGE
PREVENT CHILD MARRIAGE ON AKHA TEEJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.