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कुशीनगर में आगजनी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, डीएम ने जारी किया एडवाइजरी

गर्मियों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, जिससे जान-माल को भारी नुकसान होता है.

कुशीनगर में आगजनी
कुशीनगर में आगजनी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
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कुशीनगर: जिले में हाल के दिनों में तेजी से बढ़ते गर्मी और पछुआ हवाओं के चलते आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है. जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह तंवर ने एक एडवाइजरी जारी कर, लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

एडवाइजरी में जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है के, वे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अग्निकांड की घटनाओं को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें. डीएम श्री तंवर ने कहा कि गर्मियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, जिससे घर, खेत, खलिहान और जान-माल को भारी नुकसान होता है. उन्होंने कहा कि थोड़ी सावधानी से बड़े बड़े दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

किसानों के लिए खास निर्देश
खेतों में बचे पराली या डंठलों में आग न लगाएं.
ट्रांसफार्मर के आसपास 10×10 फीट क्षेत्र साफ रखें.
ढीले बिजली तारों की सूचना तुरंत विभाग को दें.
समय-समय पर वायरिंग की जांच और मरम्मत कराएं.

आम लोगों के लिए जरूरी सावधानियां.
जलती माचिस, बीड़ी या सिगरेट इधर-उधर न फेंकें.
खाना बनाते समय सूती कपड़े पहनें, पॉलिस्टर से बचें.
माचिस-लाइटर बच्चों से दूर रखें.
रसोई में पानी और बालू/मिट्टी जरूर रखें.
फूस की रसोई हो तो दीवारों पर मिट्टी का लेप करें.
खाना सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद बनाएं.

पशुओं और धार्मिक कार्यों के लिए निर्देश.
मवेशियों के पास पर्याप्त पानी रखें.
हवन आदि सुबह 9 बजे से पहले करें.
सार्वजनिक स्थानों और यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं.

आग लगती है तो आपात स्थिति में क्या करें?
तुरंत सामूहिक प्रयास से आग बुझाने की कोशिश करें.
फायर ब्रिगेड और प्रशासन को तुरंत सूचना दें.

आपातकालीन नंबर
फायर ब्रिगेड: 101 / 100
जिला कंट्रोल रूम: 05564 240590
विद्युत विभाग: 7054177824 इस सभी नंबर 24 घंटा उपलब्ध हैं.

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