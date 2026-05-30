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गंगोत्री धाम में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट, श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील

मौसम में हो रहे बदलाव के कारण भागीरथी नदी (गंगा) का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे गंगोत्री धाम में पुलिस अलर्ट हो गई.

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श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील (@Uttarkashi Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 3:10 PM IST

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उत्तरकाशी: चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते तापमान और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण भागीरथी नदी (गंगा) का जलस्तर बढ़ने लगा है. नदी का बहाव तेज और वेग अत्यंत तीव्र होने के चलते जिला प्रशासन व पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं.

प्रशासन द्वारा गंगोत्री धाम के सभी प्रमुख स्नान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है. पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान लगातार यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं. साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने की सलाह दी जा रही है.

गंगोत्री धाम में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट (@Uttarkashi Police)

अधिकारियों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है. पुलिस-प्रशासन ने श्रद्धालुओं से विशेष रूप से अपील की है कि वे गंगा तटों पर सेल्फी लेने, फोटो खींचने व सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के दौरान किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं. उफनती नदी के किनारों, फिसलन भरे पत्थरों तथा संवेदनशील स्थानों पर जाकर फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास जानलेवा साबित हो सकता है. इसलिए यात्रियों को ऐसे स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा नदी किनारे कई स्थानों पर दोहरी सुरक्षा रस्सियां लगाई गई हैं, ताकि कोई व्यक्ति अनजाने में तेज बहाव की चपेट में न आ सके. इसके अलावा स्नान घाटों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा जंजीरों की व्यवस्था भी की गई है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु केवल उन्हीं घाटों पर स्नान करें, जहां सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है. गहरे पानी और तेज बहाव वाले अनधिकृत स्थानों पर जाने से बचें. साथ ही घाटों एवं यात्रा मार्गों पर तैनात जल पुलिस, एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक यात्री की जिम्मेदारी है. थोड़ी सी सावधानी न केवल स्वयं की बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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