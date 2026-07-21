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ईटीवी भारत की खबर का असर: बाढ़ के खतरे के बीच जागा प्रशासन; लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में हाई अलर्ट, राहत-बचाव की तैयारियां तेज

लखीमपुर खीरी में नदियां उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा, ग्रंट नंबर-12 पर मंडराया अस्तित्व का संकट

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लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में हाई अलर्ट, राहत-बचाव की तैयारियां तेज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:35 PM IST

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लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी में नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शारदा, घाघरा और सरयू नदियां उफान पर हैं. शारदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है. वहीं, बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण तटीय गांवों में बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. इस मुद्दे को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया है. अब इलाके में प्रशासन की टीम लागातार नजर बनाए हुए हैं. पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, सदर और धौरहरा तहसील में हाई अलर्ट जारी करते हुए राहत एवं बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में हाई अलर्ट, राहत-बचाव की तैयारियां तेज (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, बीती सोमवार की देर रात बनबसा बैराज से लगभग 1,05,498 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. उसके बाद मंगलवार दोपहर करीब एक बजे डिस्चार्ज बढ़कर 1,17,870 क्यूसेक तक पहुंच गया. इसी बीच लगातार कई लाख क्यूसेक पानी बनबसा बैराज से छोड़ा गया. लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण शारदा नदी पलिया क्षेत्र में खतरे के निशान से करीब 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. नदी का बढ़ता दबाव अब तटवर्ती गांवों के लिए चिंता का कारण बन गया है.

संकट में ग्रंट नंबर-12 गांव का अस्तित्व

निघासन तहसील का ग्रंट नंबर-12 गांव सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हो गया है. दो दिन पहले ईटीवी भारत की टीम गांव पहुंची थी, तब गांव तक पहुंचने वाला मार्ग सुरक्षित था और गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय से शारदा नदी लगभग 70 फीट दूर बह रही थी, लेकिन लगातार हो रहे कटान के बाद अब नदी स्कूल के बिल्कुल करीब पहुंच गई है और गांव का संपर्क मार्ग भी कटने लगा है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ा तो गांव का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा.

पांच करोड़ की परियोजना पहली बारिश में हुई बेअसर


गोला गोकर्णनाथ तहसील के बझेड़ा गांव में सिंचाई विभाग ने करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से कटान रोकने के लिए परियोजना तैयार की थी, लेकिन पहली ही तेज बारिश और नदी के बढ़ते दबाव के सामने यह परियोजना टिक नहीं सकी. कटान फिर तेज हो गया है और ग्रामीणों में विभागीय कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी बढ़ रही है.

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लखीमपुर खीरी में नदियां उफान पर (Photo Credit; ETV Bharat)

बिजुआ ब्लॉक के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा

शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बिजुआ विकास खंड के बझेड़ा, करसौर, कोरियाना, रूरासुल्तानपुर, तनसुखपुरवा, बेलहासिकटिहा, डंबल-टांडा, रामनगर कला, रेप्तीपुरवा, गुजारा, असाढ़ी और रामेश्वरापुर सहित कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. कई स्थानों पर नदी का पानी खेतों तक पहुंच चुका है. प्रशासन ने चार बाढ़ राहत केंद्र और तीन बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी हैं, जबकि एक मॉडल राहत केंद्र भी तैयार किया जा रहा है. अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहकर किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

पलिया में हालात चुनौतीपूर्ण

पलिया तहसील क्षेत्र में भी हालात लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं. बोझवा गांव के पास जीरो नंबर ठोकर तक शारदा नदी का पानी पहुंच चुका है. किसानों को खेतों तक जाने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. कई किसान जान जोखिम में डालकर साइकिलों पर हरा चारा लादकर पैदल पानी पार कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि बैराज से पानी का डिस्चार्ज इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं.

13 गांव की फसल जलमग्न
धौरहरा तहसील के ईसानगर क्षेत्र में लगातार बारिश से घाघरा नदी उफान पर आ गई है, जिससे बेतीसहदेवपुर, दुर्गापुर पड़री, चकदहा, चंदौली, कैरातीपुरवा, बेला गढ़ी, डुड़की, भुरजनिया, नारीबेहड़, समदहा, जंगल सुजानपुर, स्वर्गलोक सहित 13 गांवों के निचले इलाकों की फसलें पानी में डूब गई हैं. तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि गांवों के अंदर पानी नहीं घुसा है, लेकिन खेतों में जलभराव से नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और लेखपाल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

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लखीमपुर खीरी में नदियां उफान पर (Photo Credit; ETV Bharat)

सरयू घाट पर भी बढ़ा खतरा

धौरहरा क्षेत्र के जालिमनगर पुल स्थित सरयू घाट पर भी नदी का रौद्र रूप चिंता बढ़ा रहा है. लगातार कटान के कारण लगभग तीन दशक पुराने शिवालय तक नदी पहुंच चुकी है. मंदिर में सेवा दे रहे पुजारी राधेश्याम शुक्ला के अनुसार, नदी अब मंदिर से मात्र छह मीटर दूर रह गई है, यदि कटान नहीं रुका तो सावन शुरू होने से पहले ही शिवालय खतरे में आ सकता है. यह घाट हर वर्ष लाखों कांवरियों के जलभराव का प्रमुख केंद्र रहता है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती, चेतावनी बोर्ड और कटान रोकने के लिए तत्काल तटबंध निर्माण की मांग की है.

प्रशासन पूरी तरह सतर्क

अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने मंगलवार को निघासन तहसील के ग्रंट नंबर-12, नया पिंड सहित बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर राहत एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरतमंद परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. एडीएम ने बताया कि फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि पानी का स्तर अब धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया है. वर्तमान में जिले में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट रखा गया है.


ये भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से तटबंध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर 500 लोग, तीन साल में 150 घर पानी में समाए, 200 परिवार बेघर

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