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मुहर्रम को लेकर धनबाद प्रशासन अलर्ट, अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

धनबादः मुहर्रम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में सोमवार को न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की, जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार समेत प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों ने इसमें भाग लिया.

माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि मुहर्रम के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक संदेश प्रसारित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील की है कि किसी भी संभावित विवाद या अप्रिय घटना की आशंका होने पर तत्काल प्रशासन को सूचना दें और युवाओं पर विशेष नजर रखें.

जानकारी देते एसएसपी और डीसी (Etv Bharat)

पुलिस और प्रशासन की टीम रखेगी पैनी नजर

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि मुहर्रम के दौरान शांति समिति के सदस्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी उपद्रव या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की सूचना मिले तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं. उन्होंने चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने या अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अवसर के दौरान पूरे जिले में पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी रखेगी.