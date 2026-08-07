कानपुर में गंगा का रौद्र रूप: घाटों पर आमजन की आवाजाही बंद, बैराज की 35 चौकियां हाई अलर्ट पर
तेजी से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, गांवों की ओर बढ़ रहा पानी, बाढ़ को लेकर अफसरों ने कसी कमर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 1:30 PM IST
कानपुर: पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. नदी में पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी पूरी रफ्तार के साथ आगे की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है. लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं.
प्रशासनिक अफसरों का मानना है कि कभी भी पानी गंगा के किनारे बसे गांवों तक पहुंच सकता है, इसलिए सभी 35 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है. खुद एडीएम एफआर विवेक चतुर्वेदी ने सेना के अफसरों और जवानों संग गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के मामले पर बैठक की है.
एडीएम का कहना है कि जवानों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है. अगर गांवों में पानी जाता है और कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेना को बुलाना पड़े तो इसके लिए भी अपने स्तर से तैयारी कर ली है. शुक्रवार सुबह गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर जलस्तर 113.41 मीटर रिकॉर्ड किया गया. इसी तरह शुक्लागंज पर जलस्तर 112.060 मीटर था, जो कि चेतावनी बिंदु के बेहद करीब है.
वहीं, इस मामले में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिन गांवों में पानी पहुंचता है, वहां रहने वालों से लगातार संपर्क किया जा रहा है. अगर पानी आता है, तो फौरन गांव खाली करा देंगे और सभी लोगों को बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट करेंगे.
इन गांवों में बाढ़ का खतरा
जिला प्रशासन के अफसरों ने बताया कि कानपुर में कटरी के किनारे बसे भगवानदीनपुरवा, भोपालापुरवा, चैनपुरवा, गिल्लीपुरवा, दुर्गापुरवा, शिवदीन पुरवा, प्रतापपुर हरी, डल्लापुरवा, भारतपुरवा और ईश्वरीगंज में बाढ़ की स्थिति सबसे पहले बनती है. हालांकि, इन सभी गांवों में सारे प्रबंध करा दिए गए हैं.
शुक्रवार को गंगा के जलस्तर का आंकड़ा
- गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर (अपस्ट्रीम) : 113.41 मीटर
- गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर (डाउनस्ट्रीम) : 113.26 मीटर
- गंगा बैराज से डिस्चार्ज : 274985 क्यूसेक
- हरिद्वार से कुल डिस्चार्ज : 161512 क्यूसेक ट
- नरौरा से कुल डिस्चार्ज : 1,24,173 क्यूसेक
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