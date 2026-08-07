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कानपुर में गंगा का रौद्र रूप: घाटों पर आमजन की आवाजाही बंद, बैराज की 35 चौकियां हाई अलर्ट पर

कानपुर: पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. नदी में पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी पूरी रफ्तार के साथ आगे की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है. लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर (Video Credit; ETV Bharat)

प्रशासनिक अफसरों का मानना है कि कभी भी पानी गंगा के किनारे बसे गांवों तक पहुंच सकता है, इसलिए सभी 35 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है. खुद एडीएम एफआर विवेक चतुर्वेदी ने सेना के अफसरों और जवानों संग गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के मामले पर बैठक की है.

एडीएम का कहना है कि जवानों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है. अगर गांवों में पानी जाता है और कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेना को बुलाना पड़े तो इसके लिए भी अपने स्तर से तैयारी कर ली है. शुक्रवार सुबह गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर जलस्तर 113.41 मीटर रिकॉर्ड किया गया. इसी तरह शुक्लागंज पर जलस्तर 112.060 मीटर था, जो कि चेतावनी बिंदु के बेहद करीब है.