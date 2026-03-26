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रामनवमी और CBSE परीक्षा एक साथ: छात्रों को हो सकती है दिक्कत, जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क

रामनवमी और CBSE एग्जाम एक ही दिन होने की वजह से जिला प्रशासन सतर्क है.

CBSE CLASS 12 BOARD EXAMINATION
एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े छात्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 5:10 PM IST

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रांची: 27 मार्च को रामनवमी और CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा एक ही दिन होने से रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि पर्व और परीक्षा दोनों का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. इसके साथ ही विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

ट्रैफिक को देखते हुए प्लान तैयार

रामनवमी के अवसर पर शहर में निकलने वाले पारंपरिक जुलूस, भीड़ और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कई जगहों पर रूट डायवर्जन लागू किए जाएंगे, ताकि समय पर छात्र अपने केंद्र तक पहुंच सके.

किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें

प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पूरी तरह शांत रहकर परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि छात्र-छात्राएं समय से पहले घर से निकलें, ताकि ट्रैफिक या अन्य कारणों से किसी प्रकार की देरी न हो.

परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती के साथ-साथ जुलूस मार्ग और परीक्षा केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी स्थिति में परीक्षा प्रभावित न हो.

सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर

प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि पर्व के दौरान कुछ इलाकों में सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है. ऐसे में अभिभावकों को पहले से योजना बनाकर बच्चों को सुरक्षित और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की सलाह दी गई है. वहीं सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है. किसी भी तरह की भ्रामक या भड़काऊ जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आम लोगों से शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की गई है, ताकि यह दिन बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.

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