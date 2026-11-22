रांची के बुंडू में अफीम की खेती पर प्रशासन सख्त, ग्राम प्रधानों और मानकियों को NDPS एक्ट के तहत थमाया नोटिस
रांची के बुंडू क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन सख्ती बरत रही है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 22, 2026 at 10:34 PM IST
रांचीः जिला के बुंडू क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. बुंडू और दशमफॉल थाना क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती पूरी तरह बंद कराने के उद्देश्य से पुलिस-प्रशासन ने ग्राम प्रधानों और मानकियों के साथ बैठक की. इस दौरान सभी ग्राम प्रधानों और मानकियों को NDPS एक्ट 1985 की धारा 47 के तहत नोटिस भी तामिला कराया गया.
धारा 47 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
रांची पुलिस के द्वारा जारी रिलीज में बताया गया है कि अवैध अफीम की खेती के खिलाफ NDPS एक्ट 1985 की धारा 47 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसी क्रम में बैठक में उपस्थित सभी ग्राम प्रधानों और मानकियों को इस धारा के तहत नोटिस तामिला कराया गया. उनसे अफीम की अवैध खेती रोकने में प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया.
अफीम प्रभावित क्षेत्र रहा है बुंडू
बता दें कि रांची जिला का बुंडू इलाका पूर्व से अफीम प्रभावित रहा है, यही वजह है कि इस बार अफीम फसल वर्ष की शुरुआत में ही अफीम तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है. रविवार को बुंडू प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में अफीम के खिलाफ रणनीति तैयार करने में बुंडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचलाधिकारी (CO), वन विभाग के पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. इसमे ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती की रोकथाम और इसके दुष्परिणामों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.
ग्राम प्रधानों को दिया गया टास्क
पुलिस अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों और मानकियों से अपने-अपने क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती पर नजर रखने और इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को देने की अपील की. उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें और कहीं भी अफीम की खेती होने की जानकारी मिलने पर प्रशासन को सूचित करें.
अफीम छोड़ें, नकदी फसल की खेती अपनाएं
ग्रामीणों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने ग्रामीणों से अफीम की खेती का बहिष्कार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अफीम की अवैध खेती के बजाय किसान वाणिज्यिक और दूसरी नकदी फसलों की खेती करें. इसके लिए प्रखंड स्तर से बीज और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करने का भरोसा भी दिया गया. अधिकारियो के बीच मौजूद ग्राम प्रधानों और मानकियों ने अवैध अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है.
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