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रांची के बुंडू में अफीम की खेती पर प्रशासन सख्त, ग्राम प्रधानों और मानकियों को NDPS एक्ट के तहत थमाया नोटिस

रांची जिले के बुंडू क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने ग्राम प्रधानों और मानकियों के साथ बैठक की ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के बुंडू क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. बुंडू और दशमफॉल थाना क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती पूरी तरह बंद कराने के उद्देश्य से पुलिस-प्रशासन ने ग्राम प्रधानों और मानकियों के साथ बैठक की. इस दौरान सभी ग्राम प्रधानों और मानकियों को NDPS एक्ट 1985 की धारा 47 के तहत नोटिस भी तामिला कराया गया.

धारा 47 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी