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कुशीनगर में चीनी के स्टॉक पर प्रशासन की निगरानी, तय सीमा से अधिक भंडारण पर होगी कार्रवाई

कुशीनगर में अधिकारियों ने की बैठक ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : जिले में चीनी की निर्धारित स्टॉक सीमा और भंडारण अवधि का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर जिले की सभी छह तहसीलों में जांच समितियों का गठन किया गया है. ये समितियां चीनी के स्टॉक होल्डर्स, डीलर्स और चीनी मिलों के भंडार की नियमित जांच करेंगी. नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से चीनी के भंडारण और स्टॉक की सीमा निर्धारित किए जाने के बाद कुशीनगर जिला प्रशासन ने इसके अनुपालन की तैयारी तेज कर दी है. जिलाधिकारी संजय चौहान ने पडरौना, खड्डा, तमकुहीराज, कप्तानगंज, कसया और हाटा तहसील में अलग-अलग जांच समितियों का गठन किया है.