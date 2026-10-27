कुशीनगर में चीनी के स्टॉक पर प्रशासन की निगरानी, तय सीमा से अधिक भंडारण पर होगी कार्रवाई
डीएम संजय चौहान ने बताया कि जिले की सभी छह तहसीलों में जांच समितियों का गठन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:04 PM IST
कुशीनगर : जिले में चीनी की निर्धारित स्टॉक सीमा और भंडारण अवधि का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर जिले की सभी छह तहसीलों में जांच समितियों का गठन किया गया है. ये समितियां चीनी के स्टॉक होल्डर्स, डीलर्स और चीनी मिलों के भंडार की नियमित जांच करेंगी. नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से चीनी के भंडारण और स्टॉक की सीमा निर्धारित किए जाने के बाद कुशीनगर जिला प्रशासन ने इसके अनुपालन की तैयारी तेज कर दी है. जिलाधिकारी संजय चौहान ने पडरौना, खड्डा, तमकुहीराज, कप्तानगंज, कसया और हाटा तहसील में अलग-अलग जांच समितियों का गठन किया है.
जारी निर्देशों के मुताबिक, चीनी का कोई भी डीलर स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकेगा. वहीं, कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों तथा असम को छोड़कर देश के किसी भी स्थान पर एक समय में 1,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा.
कोलकाता के विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों और असम में यह सीमा 2,000 क्विंटल निर्धारित की गई है. यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है. गठित समितियों में संबंधित उपजिलाधिकारी, राज्य कर अधिकारी, विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक और गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है.
समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में चीनी के स्टॉक की भौतिक जांच करेंगी और निर्धारित सीमा तथा भंडारण अवधि का पालन सुनिश्चित कराएंगी. जिलाधिकारी संजय चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निरीक्षण में किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. साथ ही जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कुशीनगर के कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए.
डीएम संजय चौहान ने बताया कि जिले की सभी छह तहसीलों में जांच समितियों का गठन किया गया है. ये समितियां चीनी के स्टॉक होल्डर्स, डीलरों और चीनी मिलों के भंडार की नियमित जांच करेंगी. जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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