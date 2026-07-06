बाढ़ की दस्तक से पहले कटिहार अलर्ट, रेड जोन घोषित इलाकों में प्रशासन की विशेष निगरानी
कटिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. राहत शिविरों, नावों और तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है.
Published : July 6, 2026 at 4:08 PM IST
कटिहार: सीमांचल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कटिहार पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. मानसून की दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. गंगा, महानंदा, कोसी, कारी कोसी और बरंडी जैसी नदियों से घिरे कटिहार को बिहार के सबसे संवेदनशील बाढ़ प्रभावित जिलों में गिना जाता है. यही कारण है कि आपदा प्रबंधन विभाग की नजर में लगभग पूरा जिला बाढ़ के लिहाज से रेड जोन में शामिल है.
तबाही का पुराना इतिहास: कटिहार का बाढ़ से पुराना और दर्दनाक इतिहास रहा है. वर्ष 1987, 2004, 2008, 2017, 2020 और 2024 की भीषण बाढ़ ने जिले में भारी तबाही मचाई थी. हजारों घर जलमग्न हुए, किसानों की फसलें बर्बाद हुईं और लाखों लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था. खासकर तब स्थिति और गंभीर हो जाती है जब गंगा और महानंदा दोनों नदियों का जलस्तर एक साथ बढ़ने लगता है.
सबसे खतरनाक स्थिति: जिले के अमदाबाद, मनिहारी और बरारी प्रखंड हर साल बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेलते हैं. इसके अलावा कदवा, प्राणपुर, आजमनगर, बलरामपुर, समेली, कुरसेला और हसनगंज के निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बना रहता है. अमदाबाद के गोपालपुर और चौकिया पहाड़पुर, मनिहारी के बाघमारा सहित दियारा क्षेत्र तथा बरारी के गंगा किनारे बसे गांव सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं. कदवा और प्राणपुर के कई पंचायतों में भी हर वर्ष बाढ़ का पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है.
राहत सामग्री और शिविर तैयार: संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. राहत शिविरों की पहचान की जा रही है, नावों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही सामुदायिक रसोई, पशु चारा, दवाइयों और आवश्यक राहत सामग्री की व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
प्रशासन अलर्ट मोड पर: जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष बाढ़ पूर्व तैयारियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू हो सके तथा संवेदनशील क्षेत्रों तक समय रहते सरकारी सहायता पहुंचाई जा सके.
"बाढ़ प्रभावित होने वाले संभावित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है और आपदा प्रबंधन शाखा को अलर्ट मोड में रखा गया है. राहत सामग्री और शिविर तैयार कर लिये गये हैं."-आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी
चौबीसों घंटे तटबंधों की निगरानी: फिलहाल मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन जिले की नदियों के स्वभाव को देखते हुए प्रशासन और आम लोगों की नजरें आसमान के साथ-साथ नदी के जलस्तर पर भी टिकी हुई हैं. कटिहार के लोगों के लिए बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हर वर्ष सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसे में इस बार प्रशासन की तैयारी कितनी कारगर साबित होती है, इस पर पूरे जिले की निगाहें लगी हुई हैं.
ये भी पढ़ें-
बिहार में संकट में 50 हजार जिंदगियां, जान जोखिम में डाल 7 पंचायतों के लोग कर रहे नदी पार
हर साल बिहार के 30 हजार लोग 3 महीने के लिए कैद! प्राकृतिक आपदा या बड़ी लापरवाही?