हजारीबाग में 15 दिसंबर से होगी धान की खरीद, गांव में बिचौलिए भी हो गए हैं सक्रिय
हजारीबाग में 15 दिसंबर से धान की खरीदारी होगी. प्रशासन ने किसानों को बिचौलिए से बचने की सलाह दी है.
Published : December 14, 2025 at 3:15 PM IST
हजारीबाग: 15 दिसंबर से झारखंड सरकार धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है. इसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. वहीं दूसरी ओर गांव में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं. जिला प्रशासन सभी किसानों से अपील कर रही है कि वह बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें. सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए विभाग को ही धान बेचे.
धान खरीदारी के लिए 70 पैक्स चिन्हित
हजारीबाग में इस बार 70 पैक्स चिन्हित किया गया है. जहां से धान की खरीदारी की जाएगी. साथ ही सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक भी की गई है. स्थल निरीक्षण का कार्य भी तेजी से चल रहा है. हजारीबाग उपायुक्त ने बताया है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में धान खरीदारी के लिए सारे कदम उठाए गए हैं. किसान धान बेचने में हड़बड़ी न करें. सरकार ने इस बार कई बेहतर नियम बनाए हैं और हर एक को इसका लाभ भी लेना चाहिए. बिचौलियों के हाथ में धान की बिक्री न करें. इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य बोनस मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा.
समय पर सरकार धान नहीं खरीदी तो बिचौलिए को बेचने को होंगे मजबूर
झारखंड सरकार धान खरीदारी को लेकर तैयारी पूरी कर रही है. समय सीमा के साथ धान की खरीदारी की जाएगी. इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी रूपरेखा तय कर ली है. फिर भी किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि समय से सरकार धान की खरीदारी क्यों नहीं कर रही है. विलंब होने से गांव में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं. वे गांव के लोगों को गलत जानकारी देकर धान की खरीदारी कर रहे हैं. हजारीबाग पहुंचे एक किसान ने कहा कि उनके घर में धान भर गया है. अगर सरकार समय पर खरीदारी नहीं करेगी तो वह भी बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे.
सरकार ने धान खरीदारी को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है. जिला प्रशासन भी सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक कर स्थल निरीक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा.
ये भी पढ़ें: पलामू में 52 धान क्रय केंद्र खोलने की तैयारी, निगरानी के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
हजारीबाग में परंपरागत तरीके से तैयार होता है 'चावल', स्वाद के साथ पोषक तत्वों से रहता है भरपूर
संकल्प पत्र के इंतजार में है विभाग, बिचौलिए सस्ते दाम पर खरीद रहे धान