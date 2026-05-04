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दिल्ली-एनसीआर में आग की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन सख्त, जागरूकता अभियान तेज

अधिकारी ने कहा कि आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है..

आग की घटनाओं को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक
आग की घटनाओं को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही आग लगने की घटनाओं ने लोगों के साथ-साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है. आये-दिन हो रही इन घटनाओं में जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे हालात गंभीर बनते जा रहे हैं. इसी को देखते हुए अब प्रशासन ने जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान तेज कर दिया है. प्रशासन, पुलिस, फायर विभाग व सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त टीमें विभिन्न इलाकों में पहुंचकर लोगों को आग से बचाव और सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दे रही हैं. खासतौर पर हाईराइज सोसाइटी व झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों को इस अभियान का केंद्र बनाया गया है, जहां आग लगने की आशंका अधिक रहती है.

इसी कड़ी में एनसीआर के कौशांबी स्थित भोपुरा इलाके में भी सोमवार को ऐसा ही एक जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान फायर ब्रिगेड, पुलिस और सामाजिक संगठनों की टीमों ने स्थानीय लोगों को आग लगने के कारण, उससे होने वाले नुकसान व बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया. वैशाली क्षेत्र के फायर सेफ्टी ऑफिसर मूलचंद ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है.

लोगों को किया जा रहा जागरूक (ETV Bharat)

बताये गये ये बिंदु: उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से रोजाना अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है. इसमें फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल की जानकारी प्रमुख रूप से दी जा रही है. लोगों को बताया जा रहा है कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सही तरीके से उपकरणों का इस्तेमाल करें. वहीं स्थानीय निवासी अंजू देवी ने बताया कि उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका सिखाया गया, जिसमें पिन निकालकर पाइप को आग की दिशा में रखते हुए बटन दबाना होता है, जिससे निकलने वाली गैस आग को बुझा देती है. उनके अलावा संगीता देवी ने कहा कि उन्हें छोटी-छोटी सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया गया, जैसे खुले में आग न जलाना, कूड़ा न जलाना व खाना बनाने के बाद गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करना.

जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार: प्रशासन का मानना है कि अगर लोग इन बुनियादी सावधानियों का पालन करें तो आग लगने जैसी बड़ी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. फिलहाल जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, जिसके जरिए जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. हाईराइज सोसाइटी व घनी आबादी (झुग्गी-झोपड़ी/लो-इनकम क्लस्टर) में रहने वाले लोग अगर कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाएं, तो आग लगने की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.

हाईराइज सोसाइटी में बरतें सावधानियां

  • बच्चों को भी बेसिक फायर सेफ्टी की जानकारी दें.
  • गैस सिलेंडर व किचन एरिया को साफ व सुरक्षित रखें.
  • सोसाइटी में नियमित रूप से फायर ड्रिल में हिस्सा लें.
  • ओवरलोडिंग से बचें, एक ही प्लग में कई उपकरण न लगाएं.
  • फ्लैट में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर व स्मोक अलार्म लगाकर रखें.
  • इमरजेंसी एग्जिट (सीढ़ियां) को कभी भी सामान रखकर ब्लॉक न करें.
  • आग लगने के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, सिर्फ सीढ़ियों का उपयोग करें.
  • घर के इलेक्ट्रिक वायरिंग व उपकरणों की समय-समय पर जांच कराएं.
  • बालकनी में ज्वलनशील सामान - कपड़ा, कागज आदि इकट्ठा न करें.

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बरतें सावधानियां

  • सिलेंडर को हमेशा सीधा व हवादार जगह पर रखें.
  • सोने से पहले दीया, मोमबत्ती या चूल्हा पूरी तरह बुझा दें.
  • खाना बनाने के बाद गैस सिलेंडर का रेगुलेटर जरूर बंद करें.
  • चूल्हे या स्टोव को ज्वलनशील चीजों (कपड़ा, प्लास्टिक) से दूर रखें.
  • बिजली के तारों को खुले और उलझे हुए न छोड़ें, खराब तारों का तुरंत बदलें.
  • पानी या रेत का इंतजाम पास में रखें, जिससे शुरुआती आग को बुझाया जा सके.
  • आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर कॉल करें.

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