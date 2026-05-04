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दिल्ली-एनसीआर में आग की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन सख्त, जागरूकता अभियान तेज

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही आग लगने की घटनाओं ने लोगों के साथ-साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है. आये-दिन हो रही इन घटनाओं में जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे हालात गंभीर बनते जा रहे हैं. इसी को देखते हुए अब प्रशासन ने जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान तेज कर दिया है. प्रशासन, पुलिस, फायर विभाग व सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त टीमें विभिन्न इलाकों में पहुंचकर लोगों को आग से बचाव और सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दे रही हैं. खासतौर पर हाईराइज सोसाइटी व झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों को इस अभियान का केंद्र बनाया गया है, जहां आग लगने की आशंका अधिक रहती है.

इसी कड़ी में एनसीआर के कौशांबी स्थित भोपुरा इलाके में भी सोमवार को ऐसा ही एक जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान फायर ब्रिगेड, पुलिस और सामाजिक संगठनों की टीमों ने स्थानीय लोगों को आग लगने के कारण, उससे होने वाले नुकसान व बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया. वैशाली क्षेत्र के फायर सेफ्टी ऑफिसर मूलचंद ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है.

लोगों को किया जा रहा जागरूक (ETV Bharat)

बताये गये ये बिंदु: उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से रोजाना अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है. इसमें फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल की जानकारी प्रमुख रूप से दी जा रही है. लोगों को बताया जा रहा है कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सही तरीके से उपकरणों का इस्तेमाल करें. वहीं स्थानीय निवासी अंजू देवी ने बताया कि उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका सिखाया गया, जिसमें पिन निकालकर पाइप को आग की दिशा में रखते हुए बटन दबाना होता है, जिससे निकलने वाली गैस आग को बुझा देती है. उनके अलावा संगीता देवी ने कहा कि उन्हें छोटी-छोटी सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया गया, जैसे खुले में आग न जलाना, कूड़ा न जलाना व खाना बनाने के बाद गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करना.

जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार: प्रशासन का मानना है कि अगर लोग इन बुनियादी सावधानियों का पालन करें तो आग लगने जैसी बड़ी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. फिलहाल जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, जिसके जरिए जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. हाईराइज सोसाइटी व घनी आबादी (झुग्गी-झोपड़ी/लो-इनकम क्लस्टर) में रहने वाले लोग अगर कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाएं, तो आग लगने की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.