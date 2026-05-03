कानपुर में ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, वसूला लाखों का जुर्माना
प्रशासन की इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की सड़कों को सुरक्षित रखना और अवैध रूप से हो रहे परिवहन पर लगाम लगाना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 11:48 AM IST
कानपुर: बिल्हौर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ एक निर्णायक अभियान छेड़ दिया है. उपजिलाधिकारी बिल्हौर के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर घेराबंदी कर भारी वाहनों की सघन जांच की. इस औचक कार्रवाई से वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया. प्रशासन की इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की सड़कों को सुरक्षित रखना और अवैध रूप से हो रहे परिवहन पर लगाम लगाना है.
संयुक्त टीम की घेराबंदी से मचा हड़कंप: प्रवर्तन अभियान को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग, स्थानीय पुलिस, खनन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक साथ मिलकर मोर्चा संभाला. टीम ने बिल्हौर–ककवन रोड और अरौल–मकनपुर मार्ग जैसे महत्वपूर्ण रास्तों पर बैरियर लगाकर हर संदिग्ध वाहन की बारीकी से पड़ताल की.
इस दौरान क्षमता से अधिक भार लादे हुए वाहनों को चिह्नित किया गया और नियमों की अनदेखी करने वालों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई.
9 वाहन सीज और भारी जुर्माने की कार्रवाई: चेकिंग अभियान के दौरान टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी जब नौ वाहनों को निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया गया. इन सभी ओवरलोड वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया.
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर दौड़ रहे इन वाहनों से कुल 9 लाख 49 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है. पकड़े गए कई वाहनों में क्षमता से काफी अधिक खनन सामग्री लदी हुई थी, जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद जोखिम भरी थी.
सड़कों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर लगाम: कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों ने वाहन चालकों और मालिकों को कड़ा संदेश भी दिया. उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाया कि ओवरलोडिंग न केवल सार्वजनिक संपत्ति यानी सड़कों को समय से पहले क्षतिग्रस्त करती है, बल्कि यह भीषण सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण भी बनती है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राजस्व और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
भविष्य में भी जारी रहेगी सख्त निगरानी: प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई महज एक दिन की कवायद नहीं है. बिल्हौर एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस तरह के विशेष अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे.
संयुक्त टीम की सक्रियता अब भविष्य में भी इसी तरह बनी रहेगी ताकि क्षेत्र के मार्गों पर नियम विरुद्ध संचालन को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और आम जनता का सफर सुरक्षित हो.
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