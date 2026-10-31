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रामनगर में बुलडोजर एक्शन शुरू, 82 परिवारों के मकानों पर चली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात

रामनगर में अतिक्रमण में कार्रवाई ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अपर कोसी क्षेत्र में आज सुबह से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान शुरू हो गया है. सुबह करीब 6:30 बजे भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, इस अभियान के तहत करीब 80 से 82 परिवारों के कच्चे और पक्के मकानों को हटाया जा रहा है. कार्रवाई को देखते हुए मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुलिस बल के साथ फायर टीम और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात हैं.

बता दें कि यह अतिक्रमण हटाओ अभियान फेज-2 के तहत चलाया जा रहा है. कार्रवाई शुरू होने से पहले ही देर रात कई परिवारों ने खुद अपने मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था. कुछ लोग अपने मकानों से ईंटें, दरवाजे और अन्य सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाते दिखाई दिए. वहीं आज सुबह प्रशासन ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी.