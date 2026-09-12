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जोधपुर नगर निगम: 14 सितंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में गिने जाएंगे वोट, जानिए कहां से होगी एंट्री एंड वार्डवार काउंटिंग रूम

मतगणना के प्रशिक्षण देते अधिकारी और मौजूद कार्मिक ( ETV Bharat Jodhpur )