जोधपुर नगर निगम: 14 सितंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में गिने जाएंगे वोट, जानिए कहां से होगी एंट्री एंड वार्डवार काउंटिंग रूम
विभिन्न वार्डों की मतगणना के लिए अलग-अलग स्ट्रांग रूम, कक्ष, ईवीएम टेबल और राउंड तय किए गए.
Published : September 12, 2026 at 3:38 PM IST
जोधपुर/कुचामन सिटी: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आलोक रंजन ने नगर निगम चुनाव 2026 के लिए मतगणना व्यवस्था और स्ट्रांग रूम की विस्तृत कार्ययोजना जारी की. कलेक्टर के आदेश के अनुसार, नगर निगम जोधपुर के वार्डों की मतगणना 14 सितंबर को सुबह 08:00 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर जोधपुर में शुरू होगी. उधर, कुचामन-डीडवाना जिले में निर्वाचन विभाग मतगणना की तैयारियों में जुटा है. मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. मतगणना कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं.
जोधपुर में एसडीएम सुमन राठौड़ के निर्देशन में शनिवार को मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया. जिले की नगरपालिका की मतगणना संबंधित निकाय मुख्यालय पर ही होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी मतगणना प्लान के अनुसार, विभिन्न वार्डों की मतगणना के लिए अलग-अलग स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, ईवीएम टेबल और राउंड निर्धारित किए गए.
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जोधपुर में ऐसे होगी काउंटिंग
- वार्ड 1 से 10: 78 मतदान केंद्रों का कार्य भू-तल के मतगणना कक्ष D-3 में होगा. स्ट्रांग रूम C-3 से ईवीएम लाएंगे. 11 ईवीएम टेबल लगाई. मतगणना 10 राउंड में होगी.
- वार्ड 11 से 20: 56 मतदान केंद्रों की गिनती प्रथम तल के कक्ष D-9 में होगी. स्ट्रांग रूम C-8. 6 ईवीएम टेबल और 12 राउंड तय.
- वार्ड 21 से 30: 65 मतदान केंद्रों की गणना प्रथम तल के कक्ष D-9 में होगी. C-9 स्ट्रांग रूम से ईवीएम लाएंगे. 6 ईवीएम टेबल के जरिए 13 राउंड में गणना.
- वार्ड 31 से 40: 74 मतदान केंद्रों के लिए प्रथम तल का कक्ष D-7 और स्ट्रांग रूम C-6 तय. 11 ईवीएम टेबल पर 10 राउंड में गणना.
- वार्ड 41 से 50: 67 केंद्रों की गिनती प्रथम तल पर Communication Lab में होगी. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब (Power El. Lab) को स्ट्रांग रूम बनाया. 6 ईवीएम टेबल पर 14 राउंड चलेंगे.
- वार्ड 51 से 60: 75 मतदान केंद्रों की गिनती प्रथम तल के कक्ष D-8 में होगी. स्ट्रांग रूम C-7. 10 ईवीएम टेबल और 10 राउंड तय.
- वार्ड 61 से 70: 70 मतदान केंद्रों की गणना प्रथम तल पर कम्यूनिकेशन लैब में. रेडियो टीवी लैब (Radio TV Lab) स्ट्रांग रूम. यहां 6 ईवीएम टेबल से 16 राउंड में गिनती.
- वार्ड 71 से 80: 77 मतदान केंद्रों की गिनती इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मतगणना कक्ष में होगी. डिजिटल लैब (Digital Lab) स्ट्रांग रूम. 10 ईवीएम टेबल पर 10 राउंड तय.
- वार्ड 81 से 90: 79 मतदान केंद्रों की गिनती प्रथम तल के कक्ष D-10 में. स्ट्रांग रूम C-10. 10 ईवीएम टेबल और 10 राउंड तय.
- वार्ड 91 से 100: 88 मतदान केंद्रों की मतगणना भू-तल के क्लासरूम में. कैंटीन को स्ट्रांग रूम बनाया. यहां 11 ईवीएम टेबल पर 12 राउंड में काउंटिंग.
मतगणना स्थल में ऐसे होगी एंट्री: जोधपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पीछे वाले भाग के गेट संख्या 01 से कार्मिक, गणना कार्मिक और मीडियाकर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा. वार्ड 1 से 10 तथा 91 से 100 के अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता गेट संख्या 02 से प्रवेश करेंगे. वार्ड 11 से 40, 51 से 60 एवं 81 से 90 के अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं के लिए गेट संख्या 03 तय है. वार्ड 41 से 50 तथा 61 से 80 के अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं को गेट संख्या 05 से प्रवेश की अनुमति रहेगी.
डीडवाना की काउंटिंग बांगड़ कॉलेज में: इधर, डीडवाना जिले के 3 नगर परिषद व 5 नगर पालिकाओं के लिए हुए मतगणना 14 सितंबर को होगी.डीडवाना नगर परिषद की मतगणना बांगड़ कॉलेज में होगी. रिटर्निंग अधिकारी राजवीर सिंह यादव के मुताबिक इसके लिए कुल 8 टेबल लगाई है. मतगणना 6 चरणों में होगी. उन्होंने बताया, शहर में धारा 144 लागू है. विजयी जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी.
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