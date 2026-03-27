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उत्तराखंड चारधाम यात्रा रूट चकाचक नहीं मिला तो होगी कार्रवाई, शासन ने कार्यदायी संस्थाओं को दी चेतावनी!

उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उससे पहले शासन ने सड़कों को चकाचक करने के निर्देश दिए.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 4:02 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा से पहले यात्रा रूट की सभी सड़कों को लेकर शासन ने सख्ती से कार्यदाई एजेंसियों को काम करने के निर्देश दिए है. साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी कार्यदाई संस्था की लापरवाही सामने आई तो उसके किलाफ सख्ता कार्रवाई की जाएगी.

उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. चारधाम यात्रा को सुगम और सरल बनाए के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार लगी हुई है. ऐसा इसलिए भी है कि यात्रा का फीडबैक सीधे तौर पर राज्य सरकार की छवि पर असर डालता है. यही वजह है कि उत्तराखंड शासन की ओर से इसे लेकर एक सख्त दिशा निर्देश चारधाम यात्रा रूट पर काम करने वाली सभी कार्यदायी एजेंसियों को दिए गए हैं.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा रूट चकाचक नहीं मिला तो होगी कार्रवाई (ETV Bharat)

यात्रा रूट की सभी वर्किंग एजेंसियों को सख्त निर्देश: इन दिशा निर्देशों को लेकर सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जो भी कार्यदायी एजेंसियां काम कर रही है, उनको जनवरी से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं. अभी जब इसी महीने के शुरुवात में विधानसभा सत्र हुआ था, तो यात्रा रूट पर जो भी दिक्कते थी, उनका भी पता चला है.

इसके बाद शासन की तरफ़ से चार धाम यात्रा रूट पर काम करने वाली सभी एजेंसी के साथ एक बैठक की गई, जिस में सभी एजेंसी PWD(NH), NHIDCL, BRO के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक में निर्देशित किया गया है कि हर शुक्रवार को प्रगति कार्यों की समीक्षा होगी.

15 अप्रैल तक सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य: सचिव PWD ने बताया कि उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए है कि सड़क का सर्फेस क्लियर और गड्ढा मुक्त होना चाहिए. कोई छोटे-मोटे स्लाइड सड़क पर है तो वो भी साफ़ होने चाहिए. इसके अलावा सड़कों पर पेंटिंग साइनेज वगेरा के काम पूरे हो जाने चाहिए. उन्होंने कहा की चारधाम यात्रा अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होने जा रही है, उससे पहले ही तकरीबन 15 अप्रैल से ही चारधाम सड़कों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा. इसीलिए ये सारे काम 15 अप्रैल से पहले पूरे करने का लक्ष्य सभी एजेंसियों को दिया गया है.

सरकार की छवि खराब हुई तो एजेंसी पर होगा मुकदमा: उत्तराखंड शासन में वरिष्ठ सेक्रेटरी पंकज पांडे में बताया कि उनके द्वारा सभी एजेंसियों को लिखित रूप में पत्र लिख कर लक्ष्य से पूरे किए जाने वाले कार्यों को लेकर स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है. उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा है कि एजेंसियों को किसी तरह की मदद राज्य सरकार या केंद्र सरकार से चाहिए उनको लेकर भी अपनी बात रखेंय. उनका पूरा सहयोग प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, लेकिन यदि कोई एजेंसी ना तो अपनी समस्या बताए और ना दिए गए लक्ष्य के अनुसार काम पूरा करे, तो इसे एक गंभीर लापरवाही माना जाएगा.

उन्होंने कहा की सड़को की ख़राब हालात के चलते यदि राज्य सरकार की छवि ख़राब होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी उसी एजेंसी की मानी जाएगी. इस संबंध में उन्होंने अपने PWD ENC, NH(पीडब्ल्यूडी) को चिट्टी लिखी गई है.

इसके अलावा DG BRO को भी सचिव PWD पंकज पांडे ने पत्र लिखा है तो वहीं भारत सरकार में MORTH (Ministry of Road Transport and Highways) के सेक्रेटरी को उत्तराखंड मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र लिखा है कि चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जो बेहद महत्वपूर्ण है.

ऋषिकेश बाईपास को मिलेगी मंजूरी: चारधाम यात्रा रूट में सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती ऋषिकेश में देखने को मिलती है. यात्रा रूट के लिए ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है. इस समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की नेशनल हाईवे शाखा द्वारा ऋषिकेश बाइपास के लिए काम किया जा रहा है. इसका एलायमेंट सेंक्शन हो गया है और अब यह DPR स्वीकृत की दिशा में आगे बढ़ रहे है.

उन्होंने बताया की DPR तैयार की जा चुकी है. फारेस्ट ट्रांसफर और भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है और अब भारत सरकार के स्तर पर ये स्वीकृत को लेकर आज बढ़ी बैठक है. सचिव PWD पंकज पांडे ने बताया को ऋषिकेश चार धाम रूट के लिए एक बड़ा चैलेंज है और ऋषिकेश बाइपास बनने के बाद ये चार धाम यात्रा के के लिए बड़ी राहत होगी लोगो को जाम में नहीं फसना पाएगा.

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