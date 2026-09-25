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भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रांची में शनिवार को सभी स्कूल बंद, केजी से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित

रांची में भारी बारिश के अलर्ट को देखते जिले के सभी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे. प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य

Schools closed in Ranchi
रांची स्थित सरकारी स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 7:31 PM IST

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रांची: भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रांची जिले में 26 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के तहत जिले में संचालित सभी श्रेणी के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई 26 सितंबर को स्थगित रहेगी.

जिला प्रशासन ने यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के झारखंड स्थित मौसम केंद्र, रांची की ओर से 25 सितंबर को जारी विशेष बुलेटिन में रांची जिले को भारी बारिश के लिए पीले संकेत वाले क्षेत्र में रखा गया है. मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके बाद प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया.

शिक्षकों-शिक्षकेतर कर्मियों को स्कूल जाना होगा

स्कूलों में विद्यार्थियों की कक्षाएं बंद रहेंगी, लेकिन सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अलग निर्देश जारी किए गए हैं. उन्हें ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी. इसके साथ ही उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है. यानी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों को स्कूल जाना होगा.

अनिवार्य परीक्षा पर स्कूल प्रधान लेंगे निर्णय

प्रशासन के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 26 सितंबर को किसी विद्यालय में कोई अनिवार्य परीक्षा पहले से निर्धारित है, तो उसके संचालन को लेकर संबंधित विद्यालय के प्रधान अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकेंगे. इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन को स्थानीय परिस्थितियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है.

Schools closed in Ranchi
बारिश के बीच स्कूली बच्ची को घर ले जाती महिला. (फोटो-ईटीवी भारत)

बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता: उपायुक्त

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर को जिले के सभी विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचाना जरूरी है. जिला प्रशासन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता के अनुसार आगे भी निर्णय लिया जाएगा.

आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित विद्यालयों या संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है. प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है.

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