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बिना मान्यता के स्कूलों पर प्रशासन सख्त, नोटिस का जवाब नहीं मिला तो होगी FIR और कानूनी कार्रवाई

रुद्रपुर: जिले में बिना मान्यता और बिना पंजीकरण संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. विभाग ने ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है. रुद्रपुर के संजय नगर, खेड़ा और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में संचालित सात स्कूलों के संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विद्यालय बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है. नोटिस में अधिनियम की धारा-18(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त किए कोई भी निजी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता.

जारी नोटिस में विद्यालय संचालकों को तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी.