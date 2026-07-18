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बिना मान्यता के स्कूलों पर प्रशासन सख्त, नोटिस का जवाब नहीं मिला तो होगी FIR और कानूनी कार्रवाई

बिना मान्यता और बिना पंजीकरण संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है.

Rudrapur Unrecognized Schools
उधम सिंह नगर मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 8:05 AM IST

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रुद्रपुर: जिले में बिना मान्यता और बिना पंजीकरण संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. विभाग ने ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है. रुद्रपुर के संजय नगर, खेड़ा और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में संचालित सात स्कूलों के संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विद्यालय बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है. नोटिस में अधिनियम की धारा-18(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त किए कोई भी निजी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता.

जारी नोटिस में विद्यालय संचालकों को तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी.

जिले में बिना मान्यता संचालित स्कूलों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों की जांच के बाद सात विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है. सभी स्कूल संचालकों से निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. उनके जवाब और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-हरेंद्र कुमार मिश्रा, मुख्य शिक्षा अधिकारी

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर बिना पंजीकरण और बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा. यदि कोई भी विद्यालय नियमों की अनदेखी करते हुए संचालन करता पाया गया तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश कराने से पहले संबंधित विद्यालय की मान्यता और पंजीकरण की जानकारी अवश्य प्राप्त करें. विभाग का कहना है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अभिभावकों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए.

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से जिले में बिना मान्यता संचालित अन्य स्कूलों में भी हड़कंप मच गया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें-बिना मान्यता के चल रहा था निजी स्कूल, DM ने लगाया 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना

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