ठंड है प्रचंड-स्कूल रहेंगे बंद! रांची जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

रांची में भीषण ठंड को लेकर स्कूल बंद करने का प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है.

administration issued instructions to close all schools due to severe cold weather in Ranchi
रांची के स्कूल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 27, 2025 at 12:05 AM IST

3 Min Read
रांचीः झारखंड में लगातार गिरते तापमान और शीतलहरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड, रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार राज्य में अगले आदेश तक भारी ठंड और शीतलहरी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने रांची जिले को येलो जोन की श्रेणी में चिन्हित करते हुए ठंड के प्रभाव और शीतलहरी की संभावना जताई है.

मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत अहम आदेश जारी किया है. इसके तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों में KG से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पठन-पाठन कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है. यह आदेश 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा.

रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

रांची जिला प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड और शीतलहरी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. विशेषकर छोटे बच्चों और किशोरों को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सके.

जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उक्त अवधि के दौरान किसी विद्यालय में पूर्व से निर्धारित परीक्षा आयोजित है तो विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार परीक्षा का संचालन कर सकते हैं. ऐसे मामलों में छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं करने की सलाह दी गई है.

इधर, रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है. प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से ठंड के समय बाहर निकलने से बचें और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें. मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

