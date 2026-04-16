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हल्द्वानी में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 227 लोगों को थमाया नोटिस

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. तीनपानी से मंगलपड़ाव तक 227 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर पखवाड़े के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं. तय समय में अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा और खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा.

हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की योजना को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. तीनपानी से मंगलपड़ाव और नरीमन चौराहे तक चिन्हित किए गए कुल 227 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी के अनुसार, इन सभी को 15 दिन यानी एक पखवाड़े के भीतर अपने कब्जे स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं. दरअसल, लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की योजना पर काम चल रहा है. योजना के तहत सड़क को दोनों ओर 12-12 मीटर तक चौड़ा किया जाना है, ताकि शहर में यातायात सुचारू हो सके और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके.

करीब चार महीने पहले प्रशासन ने तीनपानी से मंगलपड़ाव और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से तीनपानी तक सड़क किनारे बने अतिक्रमणों को चिन्हित कर लाल निशान लगाए थे. उस दौरान लोगों से अपील की गई थी कि वे स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लें. हालांकि, निर्धारित समय बीतने के बाद भी अधिकांश लोगों ने अपने कब्जे नहीं हटाए. इसी के चलते अब प्रशासन ने औपचारिक नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी है. साफ कहा गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से कार्रवाई करेगा.