नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्ती, स्कूल वैन के सुरक्षा मानकों की हुई जांच
रांची में परिवहन में सुरक्षा मानकों को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट
Published : September 28, 2026 at 8:17 PM IST
रांचीः नाबालिगों के वाहन चलाने और स्कूली बच्चों के परिवहन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने सोमवार को विशेष जांच अभियान चलाया.
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग की टीम ने डीपीएस, केराली स्कूल समेत विभिन्न विद्यालयों के बाहर वाहनों की जांच की. अभियान के दौरान बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस दोपहिया चलाते मिले 30 नाबालिगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि पांच वाहनों को जब्त किया गया.
जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान अधिकारियों ने नाबालिगों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया. उन्हें बताया गया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है और कम उम्र में वाहन चलाने से चालक के साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. अभिभावकों से बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने की अपील की गई.
पांच सीट की गाड़ी में 12 से 14 बच्चे
स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की जांच में भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई. जांच के दौरान पांच सीट वाले वाहनों में 12 से 14 विद्यार्थियों को बैठाकर स्कूल ले जाने और घर पहुंचाने के मामले मिले. अधिकारियों ने संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाने की सख्त हिदायत दी. स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से भी बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर सतर्क रहने को कहा गया.
बुण्डू टोल के पास भारी वाहनों पर कार्रवाई
इधर, बुण्डू टोल प्लाजा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जांच अभियान चलाया गया. यहां भारी वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग की जांच की गई. सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में बाधा डालने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वाहन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा नहीं करने का निर्देश दिया गया.
जिला प्रशासन ने कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नाबालिगों के वाहन चलाने, स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और अनाधिकृत पार्किंग के खिलाफ आगे भी जांच जारी रहेगी.
इस अभियान में एमवीआई बिमल किशोर, सड़क सुरक्षा अभियंता गौरव कुमार, संबंधित यातायात थाना प्रभारी समेत परिवहन एवं यातायात विभाग के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे.
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