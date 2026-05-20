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करनाल में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने यमुना किनारे पहुंचकर बाढ़ पूर्व तैयारियों का लिया जायजा

स्थानीय लोगों से बात करते विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के गांव कुंडा कलां में बुधवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने यमुना नदी के तटबंधों और बाढ़ बचाव कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर संभावित बाढ़ को लेकर किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की और कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान उन्होंने यमुना के बदलते बहाव और उससे होने वाले कटाव को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि हर वर्ष परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए तैयारियां भी मजबूत और समय पर होना बेहद जरूरी है. बदलते मौसम पर जताई चिंता: मीडिया से बातचीत में हरविंदर कल्याण ने कहा कि "दुनिया भर में मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसका असर हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. ऐसे समय में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को पहले से अधिक सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह की बाढ़ या कटाव से लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके." उन्होंने कहा कि "जहां नए स्टड बनाने या पुराने कार्यों की मरम्मत की आवश्यकता होती है, वहां योजनाएं बनाकर सरकार को भेजी जाती हैं और उन्हें समय पर पूरा कराने का प्रयास किया जाता है." करनाल दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण (ETV Bharat) करोड़ों की लागत से चल रहे बचाव कार्य: विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि "यमुना क्षेत्र में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ बचाव परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के छह स्थानों पर लगभग 25 करोड़ रुपये के कार्य जारी हैं." उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि "अधिकांश कार्य 30 मई तक पूरे हो जाएंगे, जबकि शेष काम 15 जून तक समाप्त कर लिए जाएंगे. इन योजनाओं का उद्देश्य केवल तटबंध मजबूत करना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी आपदा से लोगों को सुरक्षित रखना है."