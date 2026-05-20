करनाल में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने यमुना किनारे पहुंचकर बाढ़ पूर्व तैयारियों का लिया जायजा
करनाल पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों को अभी से अलर्ट रहने को कहा, ताकि सुरक्षात्मक कार्य समय से पूरा हो.
Published : May 20, 2026 at 8:35 PM IST
करनाल: जिले के गांव कुंडा कलां में बुधवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने यमुना नदी के तटबंधों और बाढ़ बचाव कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर संभावित बाढ़ को लेकर किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की और कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान उन्होंने यमुना के बदलते बहाव और उससे होने वाले कटाव को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि हर वर्ष परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए तैयारियां भी मजबूत और समय पर होना बेहद जरूरी है.
बदलते मौसम पर जताई चिंता: मीडिया से बातचीत में हरविंदर कल्याण ने कहा कि "दुनिया भर में मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसका असर हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. ऐसे समय में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को पहले से अधिक सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह की बाढ़ या कटाव से लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके." उन्होंने कहा कि "जहां नए स्टड बनाने या पुराने कार्यों की मरम्मत की आवश्यकता होती है, वहां योजनाएं बनाकर सरकार को भेजी जाती हैं और उन्हें समय पर पूरा कराने का प्रयास किया जाता है."
करोड़ों की लागत से चल रहे बचाव कार्य: विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि "यमुना क्षेत्र में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ बचाव परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के छह स्थानों पर लगभग 25 करोड़ रुपये के कार्य जारी हैं." उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि "अधिकांश कार्य 30 मई तक पूरे हो जाएंगे, जबकि शेष काम 15 जून तक समाप्त कर लिए जाएंगे. इन योजनाओं का उद्देश्य केवल तटबंध मजबूत करना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी आपदा से लोगों को सुरक्षित रखना है."
स्लम एरिया बच्चों के बीच पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष: बाढ़ प्रबंधों का निरीक्षण करने के बाद हरविंदर कल्याण करनाल के सेक्टर-33 स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों और परिवारों के लिए विशेष पुनर्वास और कल्याण शिविर लगाया गया था. यहां उन्होंने बच्चों से बातचीत की और प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. शिविर में बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया चलाई गई.
अंत्योदय की सोच को बताया असली सेवा: हरविंदर कल्याण ने कहा कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल हो, यही सरकार का लक्ष्य है. स्लम क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार आज भी जरूरी दस्तावेजों और योजनाओं के लाभ से वंचित हैं. ऐसे शिविरों का मकसद इन परिवारों को पहचान देकर उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाना है." उन्होंने विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि "हर बच्चे को स्कूल और बेहतर भविष्य से जोड़ना बेहद जरूरी है."
नशामुक्ति और बेहतर जीवन पर फोकस: विधानसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई कि "कई परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं और कुछ लोग नशे की गिरफ्त में भी पहुंच चुके हैं. प्रशासन ऐसे लोगों को नशामुक्त कर सामान्य जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा है. यदि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा."
शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा कोई बच्चा: राजकीय स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने बताया कि "जिन बच्चों के पास आधार कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है ताकि उनका स्कूल में दाखिला रोका न जाए. शिविर के माध्यम से बच्चों का नजदीकी स्कूलों में प्रवेश कराया जा रहा है, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर न रहे.