प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन: वेस्ट दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा प्रहार, किये जा रहे ये प्रयास
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. डीएम खुद सभी गतिविधियों की कमान संभाल रहे हैं.
Published : October 29, 2026 at 3:55 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंचने की संभावना बढ़ रही है. हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ दिल्ली की आबो हवा बदलने लगी है. गुरुवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 227 दर्ज किया गया, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले काफी अधिक है. इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस, प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए बेहद सख्त रणनीति पर काम कर रही है.
पश्चिमी दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने जमीनी स्तर पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. वेस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरि कल्लिकात ने बताया कि प्रशासन इस बार त्योहार के सीजन में प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए कई बड़े कदम उठा चुका है और इसे लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
पंजाबी बाग हॉटस्पॉट पर विशेष नजर
दिल्ली के प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने विशेष रणनीति तैयार की है. वेस्ट दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने 'पंजाबी बाग' को मुख्य पॉल्यूशन हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया है. आईएएस हरी ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी. इस रणनीति के तहत हर हॉटस्पॉट की जिम्मेदारी सेक्रेटरी लेवल के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के कदमों का कड़ाई से पालन हो सके.
प्रशासनिक तैयारियों और जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया. उन्होंने जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक कर प्रदूषण रोकने के उपायों की समीक्षा की. वहीं, हॉटस्पॉट वाले इलाकों में निरीक्षण का दौर लगातार जारी है. नोडल सेक्रेटरी रूपेश ठाकुर ने खुद पंजाबी बाग और आसपास के प्रभावित इलाकों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. जिलास्तर पर डीएम खुद सभी गतिविधियों की कमान संभाल रहे हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के डिप्टी कमिश्नर और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी दैनिक आधार पर इंस्पेक्शन और फॉलो-अप ले रहे हैं.
जमीनी स्तर पर दिखीं उपलब्धियां
प्रशासन की तरफ से चलाए गए इस विशेष अभियान का असर अब वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है. डीएम हरि ने बताया कि शकूरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में सीमेंट लदे ट्रकों और भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनी हुई थी. धूल और धुएं के इस स्रोत को बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर व्यापक बैरिकेडिंग की. इस कदम के बाद से सीमेंट ट्रकों का रेलवे स्टेशन के भीतर प्रवेश और अवैध पार्किंग लगभग समाप्त हो गई है, जिससे आसपास के क्षेत्र में धूल के कणों में माइक्रोमीटर 2.5 और माइक्रोमीटर 10 में भारी कमी दर्ज की गई है. इसी प्रकार, ट्रांसपोर्ट सेंटरों में व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है.
वहीं पंजाबी बाग स्थित श्मशान घाट में लकड़ी जलाने से होने वाले धुएं को कम करने के लिए प्रशासन ने एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया है. यहां आने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए पैमफ्लेट और अवेयरनेस मटीरियल बांटे जा रहे हैं. लोगों को पारंपरिक लकड़ी आधारित दाह-संस्कार के बजाय पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
1 नवंबर से और सख्त होंगे नियम
बता दें कि आगामी 1 नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नियम बेहद कड़े होने जा रहे हैं. दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत कई पाबंदियां लागू की जा रही हैं. डीएम कल्लिकात बताते हैं कि 1 नवंबर से BS6 मानक से नीचे की डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के दिल्ली के भीतर चलने और बाहर से दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. वहीं, दिल्ली में बाहर से निर्माण सामग्री लाने पर पाबंदी रहेगी. इसके अतिरिक्त, धूल पैदा करने वाली सभी तरह के डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. साथ ही इन नियमों को लागू करने का अधिकार जिला और एसडीएम स्तर पर दे दिया गया है. एसडीएम की टीमें हर दिन इन प्रतिबंधों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी.
वहीं प्रदूषण फैलाने वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ प्रशासन का रुख बेहद सख्त है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, केवल वेस्ट दिल्ली में 1 अक्टूबर से अब तक प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3000 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं. इन चालानों के माध्यम से अब तक 30 लाख रुपये से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि पर्यावरण नियमों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा.
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वर्क फ्रॉम होम, स्टैगर्ड टाइमिंग और जनता से भावुक अपील
प्रदूषण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए डीएम हरी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए. उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद के दिनों में सरकारी और निजी कार्यालयों में काम के घंटों का समय अलग-अलग करने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखने की जरूरत है. इस तरह पूरी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है.
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डीएम हरि ने प्रशासनिक कदमों के साथ-साथ नागरिकों की भागीदारी को सबसे अहम बताया. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोगों की मदद के बिना प्रदूषण जैसी समस्या से लड़ना असंभव है. हमें इस लड़ाई में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, आम नागरिकों और नागरिक समाज संगठनों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है. सरकार और जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं. लेकिन जब तक हर नागरिक इसमें योगदान नहीं देगा, हम अपनी सांसों को सुरक्षित नहीं बना पाएंगे. आइए, हम सब मिलकर इस प्रदूषण के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें.
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