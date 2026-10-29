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प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन: वेस्ट दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा प्रहार, किये जा रहे ये प्रयास

दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ रहा खतरा ( File Photo )

नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंचने की संभावना बढ़ रही है. हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ दिल्ली की आबो हवा बदलने लगी है. गुरुवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 227 दर्ज किया गया, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले काफी अधिक है. इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस, प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए बेहद सख्त रणनीति पर काम कर रही है.

​पश्चिमी दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने जमीनी स्तर पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. वेस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरि कल्लिकात ने बताया कि प्रशासन इस बार त्योहार के सीजन में प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए कई बड़े कदम उठा चुका है और इसे लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.