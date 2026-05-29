पूर्णागिरि मेले में अवैध वसूली पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, मुंडन ठेकेदार पर ठोका ₹25 हजार का जुर्माना
टनकपुर के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले में मुंडन के नाम पर अवैध वसूली और अभद्रता, मुंडन ठेकेदार पर मेला मजिस्ट्रेट ने लगाया भारी भरकम जुर्माना
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 5:54 PM IST
चंपावत: प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले में श्रद्धालुओं से मुंडन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. तय शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने और अभद्रता की शिकायतों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत मुंडन ठेकेदार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से मुंडन करने वालों में हड़कंप मच गया. फिलहाल, मेला मजिस्ट्रेट ललित मोहन तिवारी ने मुंडन के नाम पर अवैध वसूली मामले पर ठेकेदार को सख्त चेतावनी भी जारी की है.
मुंडन के नाम अवैध वसूली और अभद्रता: दरअसल, चंपावत जिले के टनकपुर के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला में श्रद्धालुओं से मुंडन के नाम पर तय शुल्क से ज्यादा धनराशि वसूलने और अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. तमाम शिकायतों पर प्रशासन ने मुंडन स्थल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें शिकायतें सही पाई गईं.
श्रद्धालुओं ने लगाए अवैध वसूली के आरोप: मेला मजिस्ट्रेट ललित मोहन तिवारी को निरीक्षण के दौरान बरेली से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि मुंडन कार्य के लिए निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे लिए गए. 'न्योछावर' के नाम पर जबरन 100 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे थे. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर दो श्रद्धालुओं को तत्काल 100-100 रुपए वापस भी कराए.
मुंडन ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई: मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत चंपावत के मेला अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी कमलेश बिष्ट ने मुंडन ठेकेदार जितेंद्र सिंह महर निवासी टनकपुर को निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया. प्रशासन की मानें तो ठेकेदार को पूर्व में भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी, इसके बावजूद शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं.
3 दिन के भीतर भरनी होगी जुर्माने की राशि: ऐसे में मेला मजिस्ट्रेट ललित मोहन तिवारी की ओर से अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार पर 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. 3 दिन के भीतर राशि जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा ऐसी शिकायत मिलने पर जमानत राशि जब्त करने के साथ ठेका तत्काल निरस्त कर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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