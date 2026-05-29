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पूर्णागिरि मेले में अवैध वसूली पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, मुंडन ठेकेदार पर ठोका ₹25 हजार का जुर्माना

चंपावत: प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले में श्रद्धालुओं से मुंडन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. तय शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने और अभद्रता की शिकायतों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत मुंडन ठेकेदार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से मुंडन करने वालों में हड़कंप मच गया. फिलहाल, मेला मजिस्ट्रेट ललित मोहन तिवारी ने मुंडन के नाम पर अवैध वसूली मामले पर ठेकेदार को सख्त चेतावनी भी जारी की है.

मुंडन के नाम अवैध वसूली और अभद्रता: दरअसल, चंपावत जिले के टनकपुर के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला में श्रद्धालुओं से मुंडन के नाम पर तय शुल्क से ज्यादा धनराशि वसूलने और अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. तमाम शिकायतों पर प्रशासन ने मुंडन स्थल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें शिकायतें सही पाई गईं.

श्रद्धालुओं ने लगाए अवैध वसूली के आरोप: मेला मजिस्ट्रेट ललित मोहन तिवारी को निरीक्षण के दौरान बरेली से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि मुंडन कार्य के लिए निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे लिए गए. 'न्योछावर' के नाम पर जबरन 100 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे थे. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर दो श्रद्धालुओं को तत्काल 100-100 रुपए वापस भी कराए.