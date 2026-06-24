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मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध, मॉक ड्रिल कर पुलिस ने किया शक्ति प्रदर्शन

मोहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल ( ईटीवी भारत )