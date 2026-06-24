मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध, मॉक ड्रिल कर पुलिस ने किया शक्ति प्रदर्शन
पाकुड़, धनबाद और बोकारो में मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई.
Published : June 24, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 2:46 PM IST
बोकारो/धनबाद/पाकुड़: मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए चास अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. पर्व को लेकर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों में लगातार शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही है. इसी कड़ी में चास मुफस्सिल थाना परिसर में भी शांति समिति की बैठक हुई. जिसमें चास की एसडीएम प्रांजल ढांडा ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की.
एसडीएम की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक
एसडीएम ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और सभी समुदायों के लोगों ने छोटे-मोटे विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का भरोसा दिया. उन्होंने ताजिया को छोटा बनाने की सलाह दी, ताकि बिजली के तारों से किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. वहीं मुहर्रम के अखाड़ों से जुड़े लोगों को पहले अभ्यास कर जुलूस में शामिल होने की अपील की. जिससे किसी के घायल होने या अन्य अप्रिय घटना की संभावना न रहे.
जुलूस के दौरान डीजे पर रहेगा प्रतिबंध
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोहर्रम के अवसर पर डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी. एसडीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किसी भी पर्व-त्योहार में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जुलूस की निगरानी के लिए कई स्थानों पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं. साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से निगरानी की जाएगी. संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नशे की हालत में जुलूस में शामिल होने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
धनबाद में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक
धनबाद में मोहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजिया और जुलूसों को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. झरिया, बैंक मोड़ सहित प्रमुख स्थानों पर डीएसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में क्विक रिस्पांस टीम लगातार मुस्तैद रहेगी. मुहर्रम से पहले धनबाद पुलिस केंद्र की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है. जिसमें पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.
पाकुड़ में प्रशासन ने की मॉक ड्रिल
पाकुड़ में मुहर्रम शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर सिविल एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है. इसको लेकर डीसी और एसपी की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक की गई. जिसमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को दोहराया गया और इसका अनुपालन करने की अपील मौजूद लोगों से की गई. अधिकारियों ने शांति समिति के सदस्यों से भी इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम संपन्न कराने की अपील की.
त्योहार के दौरान सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से बस स्टैंड के निकट मॉक ड्रिल किया गया और फ्लैग मार्च निकाला गया. मॉक ड्रिल में पुलिस ने आपात स्थिति से निपटने को लेकर पूर्वाभ्यास किया. मौके पर एसपी अनुदीप सिंह ने जवानों व अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए. एसपी ने कहा मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयारी कर चुकी है.
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