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केदारनाथ में मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने का मामला, एक्शन में आया प्रशासन, अब इन पर होगी कार्रवाई

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने के मामले पर जिला प्रशासन सख्त हुआ. जिला प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए.

MANDAKINI RIVER POLLUTED
केदारनाथ में मंदाकिनी नदी को दूषित करने के मामले पर एक्शन (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान पवित्र मंदाकिनी नदी में प्लास्टिक कचरा तैरने के वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यात्रा मार्ग, नदी या पहाड़ियों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने वाले किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या असामाजिक तत्व को किसी भी हालत में बख्शा न जाए. उन्होंने यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखने और प्लास्टिक कचरे के अनुचित निस्तारण पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

Mandakini river polluted
यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक कचरे का अनुचित निस्तारण. (PHOTO-ETV Bharat)

प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल के 400 से अधिक सफाई कर्मियों को सीतापुर से केदारनाथ धाम तक तैनात किया गया है. इनमें से 110 सफाई कर्मी केवल गौरीकुंड क्षेत्र में कार्यरत हैं. सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरे को कॉम्पैक्ट करने हेतु विशेष मशीनें लगाई गई हैं, जहां अब तक करीब 7 टन प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस कर रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जा चुका है. वहीं प्रतिदिन 5 से 6 डंपरों के माध्यम से गीले कचरे को रुद्रप्रयाग डंपिंग जोन तक पहुंचाया जा रहा है.

यात्रा मार्ग पर 600 से अधिक डस्टबिन लगाए गए हैं और पर्यावरण मित्रों की तैनाती कर नियमित सफाई और कचरा संग्रहण किया जा रहा है. बावजूद इसके कुछ लोग अब भी प्लास्टिक एवं अन्य कचरा नदी किनारे और पहाड़ियों से नीचे फेंक रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय संकट गहराता जा रहा है. प्रशासन ने नींबू पानी, चाय और अन्य छोटे व्यवसाय संचालित करने वाले व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे प्लास्टिक कचरा केवल निर्धारित डस्टबिन में ही डालें.

Mandakini river polluted
सुलभ इंटरनेशनल के 400 से अधिक सफाई कर्मी यात्रा मार्ग पर तैनात (PHOTO-ETV Bharat)

उप जिलाधिकारी अनिल रावत ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया है और संबंधित नोडल अधिकारियों को नदी-नालों एवं अन्य स्थानों पर जमा कचरे के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यात्रा मार्ग, सार्वजनिक स्थलों और शौचालयों की सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे कूड़ेदानों का उपयोग करें और स्वच्छता अभियान में सहयोग दें.

सुलभ इंटरनेशनल के इंचार्ज धनंजय पाठक ने कहा कि, कई बार लोग कचरे को सीधे पहाड़ियों और नदी में फेंक देते हैं, जिसके कारण सफाई कर्मियों को जान जोखिम में डालकर दुर्गम क्षेत्रों में सफाई करनी पड़ती है. उन्होंने श्रद्धालुओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि यदि सभी लोग डस्टबिन का उपयोग करें तो केदारनाथ धाम यात्रा को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखना आसान होगा.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अपील की है कि बाबा केदार की पावन धरा, मंदाकिनी नदी की स्वच्छता और हिमालयी पर्यावरण की रक्षा केवल प्रशासन की नहीं बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक और व्यापारी की सामूहिक जिम्मेदारी है. जनभागीदारी और जागरूकता से ही आस्था और प्रकृति के इस संतुलन को सुरक्षित रखा जा सकता है.

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मंदाकिनी नदी प्रदूषित
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