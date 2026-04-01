फिरोजाबाद: त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, 31 मार्च से 28 मई तक निषेधाज्ञा लागू
आदेश के उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 6:52 PM IST
फिरोजाबाद: आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, मंगलवार को जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी. जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 31 मार्च 2026 से लागू होकर 28 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर, भीमराव आंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-जुहा (बकरीद) सहित कई प्रमुख पर्वों के साथ-साथ होमगार्ड्स परीक्षा और लेखपाल मुख्य परीक्षा आयोजित होनी हैं. ऐसे में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.
उन्होंने कहा कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली और हड़ताल पर रोक रहेगी, लाउडस्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, किसी भी प्रकार के हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमना प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को इसकी छूट रहेगी, अफवाह फैलाने, भड़काऊ नारेबाजी और आपत्तिजनक पोस्टर-बैनर लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी.
पेट्रोल, डीजल, गैस या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत भंडारण या परिवहन प्रतिबंधित रहेगा, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित रहेगा, अस्पताल, स्कूल, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी, परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना प्रतिबंधित रहेगा.
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे. उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को विशेष अनुमति की आवश्यकता है, तो वह नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित उपजिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है.
प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और जनपद में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें.