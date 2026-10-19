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जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ बहाली की मांग पर आंदोलन तेज, प्रशासन ने बनाई सात सदस्यीय कमेटी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों का आंदोलन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. करीब दो दशक से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. छात्रों की मांगों पर बातचीत के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है. ऐसे में सवाल है कि आखिर जामिया में छात्रसंघ चुनाव क्यों बंद हुए, देश की दूसरी यूनिवर्सिटियों में चुनावों का क्या इतिहास रहा है और क्या प्रशासन की नई पहल से इस विवाद का समाधान निकल पाएगा.

बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली को लेकर छात्र भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ की व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए, ताकि हॉस्टल, फीस, लाइब्रेरी, पानी और दूसरी शैक्षणिक समस्याओं को पूरे कैंपस के स्तर पर उठाया जा सके.