जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ बहाली की मांग पर आंदोलन तेज, प्रशासन ने बनाई सात सदस्यीय कमेटी
बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली को लेकर छात्र भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं.
Published : October 19, 2026 at 3:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. करीब दो दशक से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. छात्रों की मांगों पर बातचीत के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है. ऐसे में सवाल है कि आखिर जामिया में छात्रसंघ चुनाव क्यों बंद हुए, देश की दूसरी यूनिवर्सिटियों में चुनावों का क्या इतिहास रहा है और क्या प्रशासन की नई पहल से इस विवाद का समाधान निकल पाएगा.
बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली को लेकर छात्र भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ की व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए, ताकि हॉस्टल, फीस, लाइब्रेरी, पानी और दूसरी शैक्षणिक समस्याओं को पूरे कैंपस के स्तर पर उठाया जा सके.
छात्रों ने आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और 17 अक्टूबर को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने की घटना पर जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई है.
छात्रों के आंदोलन के बीच जामिया प्रशासन ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पहल की है. 18 अक्टूबर को कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी, विभिन्न संकायों के डीन, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, चीफ प्रॉक्टर, हॉस्टल के प्रोवोस्ट और अन्य अधिकारी शामिल हुए.
इस बैठक के बाद विश्वविद्यालय ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का फैसला लिया. विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, कमेटी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करेगी, उनकी मांगों की समीक्षा करेगी और कैंपस में शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.
दरअसल, जामिया में छात्रसंघ चुनाव बंद होने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है. 18 मई 2012 को राज्यसभा में दिए गए आधिकारिक जवाब के मुताबिक, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया था कि 2006 में कई हिंसक घटनाओं के बाद छात्रसंघ भंग कर दिया गया था. इनमें तत्कालीन कुलपति पर हुआ हमला भी शामिल था.
इससे स्पष्ट होता है कि उस समय प्रशासन ने हिंसा और कैंपस में अनुशासन की स्थिति को चुनाव बंद होने की प्रमुख वजहों में गिनाया था, लेकिन मौजूदा आंदोलन में छात्र निर्वाचित छात्रसंघ की बहाली की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि विभागीय प्रतिनिधियों की व्यवस्था और पूरे विश्वविद्यालय के स्तर पर चुने गए छात्रसंघ की भूमिका अलग-अलग है.
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