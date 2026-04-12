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सवाई माधोपुर: दो साल से 40 परिवारों की आवाजाही रोके है टूटी राजबाग पुलिया, प्रशासन ने फेरी आंखें

राजबाग लटीया नाला पुलिया टूटने से सर्वाधिक परेशानी उन परिवारों को है, जो पुलिया के उस पार बसे हैं. 100 लोग शामिल है.

Rajbagh Culvert Broken for Two Years
दो साल से टूटी राजबाग पुलिया (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
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सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के पुराने शहर में राजबाग लटीया नाले पर बनी पुलिया दो साल से लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए है. यह दो साल पहले तेज बारिश में बह गई थी. अब तक फिर नहीं बनी. इससे नाले के उस पार रहने वाले लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है. पुलिया टूटने से चौपहिया वाहन नाले के दूसरी तरफ नहीं आ जा सकते. लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से कई बार पुलिया फिर बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई. स्थानीय लोगों को बारिश में ज्यादा परेशानी होती है. इनकी मांग है कि इस बार मानसून आने से पहले पुलिया का निर्माण हो जाए तो परेशानी खत्म हो. राजबाग पुलिया बड़ा राजबाग क्षेत्र को पुराने शहर से जोड़ने का इकलौता रास्ता है. पुलिया के दूसरी तरफ बड़ा राजबाग खेल मैदान, बालाजी मंदिर है, जहां प्रतिदिन पुराने शहर के सैंकड़ो लोग जाते हैं. पुलिया टूटने के बाद शहर के लोगों की वहां मॉर्निंग वॉक छूट गई. लोग बालाजी दर्शनों के लिए भी नहीं जा पाते हैं.

पढ़ें:एक माह से बंद धनेत पुलिया, ग्रामीणों को आठ किमी का अतिरिक्त चक्कर

40 परिवारों को ज्यादा दिक्कत: पुलिया टूटने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल उन 30 से 40 परिवारों को हो रही है, जो पुलिया के उस पार बसे हैं. इनमे करीब 100 से अधिक लोग शामिल है. पुलिया टूटने से इनके पशुओं के लिए चारा सिर पर रखकर लाना पड़ता है. शहर से खाने पीने सहित अन्य जरूरत का सामान भी माथे या कंधे पर लादकर लाना ले जाना पड़ता है. हालांकि नाले में वैकल्पिक रास्ता बनाया है, लेकिन वह खराब है. ऐसे में मोटरसाइकिल से आना जाना भी भारी पड़ता है. बारिश में लोग लटिया नाले का तेज बहाव पार नहीं कर पाते. पानी कम होने का इंतजार करते हैं.

पुल निर्माण में देरी से परेशानी (वीडियो ईटीवी भारत सवाई माधोपुर)

बरसात में हालत और खराब: स्थानीय निवासी छोटू ने बताया कि राजबाग पुलिया 12 सितंबर 2024 को तेज बारिश में टूट गई थी. आज तक किसी ने सुध नहीं ली. ऐसे में पुलिया के उस पार रहने वाले लोगो को भारी परेशानी हो रही है. दुपहिया तो जैसे तैसे नाले से निकल जाते है, लेकिन चौपहिया वाहनों की आवाजाही दो साल से बंद है. विशेषकर बारिश के दिनों में बारिश तेज होने और नाले में पानी आने से कई कई दिन तक रास्ता बंद हो जाता है. नाले के उस पार रहने वाले स्कूली बच्चों को पैदल नाला पार कर दूसरी तरफ आकर बस में बैठना पड़ता है.

खेत जाने में दिक्कत: स्थानीय निवासी पप्पू लाल ने कहा कि बारिश में लटिया नाले में पानी आने पर बच्चे कई दिन स्कूल नहीं जा पाते. पुलिया के इधर के लोग ना बालाजी के दर्शनों को जा पाते हैं और ना ही शहर में रहने वाले किसान अपने वाहन से पुलिया के उस पार अपने खेतों पर जा पाते हैं. उन्हें पैदल ही खेतों पर जाना पड़ता है.

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