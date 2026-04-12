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सवाई माधोपुर: दो साल से 40 परिवारों की आवाजाही रोके है टूटी राजबाग पुलिया, प्रशासन ने फेरी आंखें

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के पुराने शहर में राजबाग लटीया नाले पर बनी पुलिया दो साल से लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए है. यह दो साल पहले तेज बारिश में बह गई थी. अब तक फिर नहीं बनी. इससे नाले के उस पार रहने वाले लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है. पुलिया टूटने से चौपहिया वाहन नाले के दूसरी तरफ नहीं आ जा सकते. लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से कई बार पुलिया फिर बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई. स्थानीय लोगों को बारिश में ज्यादा परेशानी होती है. इनकी मांग है कि इस बार मानसून आने से पहले पुलिया का निर्माण हो जाए तो परेशानी खत्म हो. राजबाग पुलिया बड़ा राजबाग क्षेत्र को पुराने शहर से जोड़ने का इकलौता रास्ता है. पुलिया के दूसरी तरफ बड़ा राजबाग खेल मैदान, बालाजी मंदिर है, जहां प्रतिदिन पुराने शहर के सैंकड़ो लोग जाते हैं. पुलिया टूटने के बाद शहर के लोगों की वहां मॉर्निंग वॉक छूट गई. लोग बालाजी दर्शनों के लिए भी नहीं जा पाते हैं.

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40 परिवारों को ज्यादा दिक्कत: पुलिया टूटने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल उन 30 से 40 परिवारों को हो रही है, जो पुलिया के उस पार बसे हैं. इनमे करीब 100 से अधिक लोग शामिल है. पुलिया टूटने से इनके पशुओं के लिए चारा सिर पर रखकर लाना पड़ता है. शहर से खाने पीने सहित अन्य जरूरत का सामान भी माथे या कंधे पर लादकर लाना ले जाना पड़ता है. हालांकि नाले में वैकल्पिक रास्ता बनाया है, लेकिन वह खराब है. ऐसे में मोटरसाइकिल से आना जाना भी भारी पड़ता है. बारिश में लोग लटिया नाले का तेज बहाव पार नहीं कर पाते. पानी कम होने का इंतजार करते हैं.